Объявлены цены на фургон Peugeot Expert в версии «Бизнес-купе»

В октябре 2021 года Peugeot начнет продажи на российском рынке пассажирской версии фургона Peugeot Expert — «Бизнес-купе». Машина построена на базе удлиненного кузова (L3, 5306 мм). Она будет предлагаться покупателям как с передним, так и с подключаемым полным приводом, а также с двумя типами трансмиссий — 6-ступенчатыми «механикой» или АКП.

Peugeot Expert «Бизнес-купе» рассчитан на перевозку до 8-ми человек, включая водителя. Фургон оснащен 2-х литровым дизельным двигателем 2.0HDi 150 л. с. В список базового оборудования входят передние электростеклоподъемники, ESP, система помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок, правая сдвижная боковая дверь, задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180° и ряд других опций.