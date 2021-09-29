Объявлены цены на фургон Peugeot Expert в версии «Бизнес-купе»

В октябре 2021 года Peugeot начнет продажи на российском рынке пассажирской версии фургона Peugeot Expert — «Бизнес-купе». Машина построена на базе удлиненного кузова (L3, 5306 мм). Она будет предлагаться покупателям как с передним, так и с подключаемым полным приводом, а также с двумя типами трансмиссий — 6-ступенчатыми «механикой» или АКП.
Peugeot Expert «Бизнес-купе» рассчитан на перевозку до 8-ми человек, включая водителя. Фургон оснащен 2-х литровым дизельным двигателем 2.0HDi 150 л. с. В список базового оборудования входят передние электростеклоподъемники, ESP, система помощи при старте на подъеме Hill Assist, фронтальные подушки безопасности водителя и пассажира, центральный замок, правая сдвижная боковая дверь, задние распашные двери 50/50, открывающиеся на 180° и ряд других опций.
Цена Peugeot Expert «Бизнес-купе» будет стартовать с 2,6 млн. рублей за переднеприводную версию с МКП. Такой же агрегат, но с «автоматом» обойдется в 2,8 млн. С полноприводной трансмиссией сочетается лишь механическая «коробка». Это — самая дорогая комплектация «Бизнес-купе». За нее попросят чуть больше 3 млн. рублей.