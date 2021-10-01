Зачем крупные перевозчики заказывают «юбки» для грузовиков

Вот конкретный пример: в 2020—2021 компания «Деловые Линии» закупила партию аэродинамических «юбок». По результатам годичной эксплуатации, российский перевозчик зафиксировал весьма заметное снижение расхода топлива: «одетый автопоезд» бережет 3,2—4,2% горючки. Соответственно, с одного грузовика экономия составляет от 100 000 до 150 000 ₽

В результате, фирма оборудовала «юбками» более 30 полуприцепов немецкого производителя Muesburger. Такой предмет «одежды» сделан из крепкого композитного материала, который не ломается при прохождении дорожных препятствий.

Более того, пластиковый обвес уменьшает накопление наледи и снега под полуприцепом, а также повышает безопасность, исключая попадание под машину других участников дорожного движения.