Нельзя разориться: самые доступные грузовики, чтобы начать заниматься перевозками

Первый претендент, который приходит на ум, старая-добрая «Газель Бизнес». Все мы прекрасно знаем достоинства и недостатки этой машины, притом недостатков, пожалуй, наберется чуть больше… В первую очередь — это неважная коррозионная стойкость. Из плюсов же перечислим доступность: за простой бортовой вариант нынче просят всего 1 159 900 рублей. Как говорится, дешевле — только даром!
Впрочем, один вариант подешевле точно есть — это новый УАЗ «Профи Полуторка». Автомобиль только вышел на рынок, так что перевозчикам еще предстоит оценить авто. Пожалуй, самым явным минусом видится капотная компоновка, не слишком удобная для городских условий. Продолжают список прожорливый мотор, откровенно некачественная сварка и опять же — ржавеют «уазики» невероятно быстро! Зато стоит такое авто — 1 005 000 ₽.
Совсем другой уровень — «Газель Next». Оцинкованный кузов, пластиковое оперение, продуманная конструкция и толковая эргономика. Но заплатить за этот набор качеств придется минимум 1 430 000 ₽. Притом, если предстоит возить действительно тяжелые грузы, в ассортименте имеется модификация полной массой 4,6 тонны — «под категорию С», но дилеры просят за такую 1 670 000 ₽.
Основной конкурент «Некста» — Ford Transit. Вот только за голое шасси придется отдать без малого 2 000 000 ₽! Взамен покупатель получает иномарочное происхождение, дизельный мотор и шестиступенчатую коробку. С другой стороны, многие наши перевозчики оценили достоинства пропан-бутана, так как литр солярки нынче стоит около 50 рублей. Но газовых исполнений «Транзит» не предлагает…
Это, пожалуй, все LCV, которые можно купить за разумные деньги (о маленьких развозных «каблучках» портал «АвтоВзгляд» рассказал выше). Хотя «на стыке жанров» расположились фургончики Citroёn Jumpy и Peugeot Expert — у них меньше грузоподъемность, зато, например, за «Джампер» просят приятные 1 669 900 ₽. Правда, за эти деньги развозной грузовичок будет оснащен скромным дизельком объемом 1,6 литра.
Теперь поднимемся на пару ступенек повыше, в класс среднетоннажников. И здесь единолично правит «Газон Next», поскольку другого капотника на рынке просто нет… Вдобавок газовцы назначили довольно справедливую цену — от 2 453 000 ₽, а длинная база — бесплатная опция. Альтернативой «Газону» будет «Валдай Next», но городским бескапотникам мы посвятим отдельную публикацию.
Получается следующее. Имея около миллиона, можно взять только проверенную «Газель Бизнес», либо рискнуть, заимев недавно презентованный УАЗ «Профи Полуторка». Если средств побольше, есть смысл смотреть «Газель Next» или Citroёn Jumpy/Peugeot Expert — здесь выбор зависит от целей и задач перевозчика. А два миллиона — это иномарки вроде Ford Transit или FIAT Ducato. За большую сумму есть возможность приобрести уже среднетоннажник.