Нельзя разориться: самые доступные грузовики, чтобы начать заниматься перевозками

Первый претендент, который приходит на ум, старая-добрая «Газель Бизнес». Все мы прекрасно знаем достоинства и недостатки этой машины, притом недостатков, пожалуй, наберется чуть больше… В первую очередь — это неважная коррозионная стойкость. Из плюсов же перечислим доступность: за простой бортовой вариант нынче просят всего 1 159 900 рублей. Как говорится, дешевле — только даром!

Впрочем, один вариант подешевле точно есть — это новый УАЗ «Профи Полуторка». Автомобиль только вышел на рынок, так что перевозчикам еще предстоит оценить авто. Пожалуй, самым явным минусом видится капотная компоновка, не слишком удобная для городских условий. Продолжают список прожорливый мотор, откровенно некачественная сварка и опять же — ржавеют «уазики» невероятно быстро! Зато стоит такое авто — 1 005 000 ₽.