Выгодный бизнес: выбираем лучшие автомобили для работы в доставке

По большому счету, заниматься доставкой можно на любом автомобиле: если сложить задние сиденья, то для перевозки пакетов и коробок сгодится даже небольшой седан. Но когда развозным бизнесом предстоит заниматься всерьез, такие полумеры не подойдут — придется искать и покупать машину, действительно подходящую под выполнение конкретных задач.

Весьма доступный вариант — грузовая LADA Granta. Это простая полурамная модель, которая, однако, обладает весьма серьезными грузовыми возможностями. Благодаря задней рессорной подвеске, машина готова взять на борт до 875 кг поклажи при собственной максимальной массе чуть больше двух тонн. В грузовом отделении такой «Гранты» легко помещается пара стандартных европоддонов.