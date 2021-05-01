Выгодный бизнес: выбираем лучшие автомобили для работы в доставке

По большому счету, заниматься доставкой можно на любом автомобиле: если сложить задние сиденья, то для перевозки пакетов и коробок сгодится даже небольшой седан. Но когда развозным бизнесом предстоит заниматься всерьез, такие полумеры не подойдут — придется искать и покупать машину, действительно подходящую под выполнение конкретных задач.
Весьма доступный вариант — грузовая LADA Granta. Это простая полурамная модель, которая, однако, обладает весьма серьезными грузовыми возможностями. Благодаря задней рессорной подвеске, машина готова взять на борт до 875 кг поклажи при собственной максимальной массе чуть больше двух тонн. В грузовом отделении такой «Гранты» легко помещается пара стандартных европоддонов.
В плюсы можно записать габариты и маневренность легкового автомобиля, что особенно актуально при плотной городской застройке. Но куда важнее, что вазовские дилеры сейчас просят 783 000 рублей — ничего другого при таком бюджете просто не купить. Притом на выбор клиенту предлагаются несколько вариантов надстройки (универсальная, изотермическая, бескаркасная и т. д.), плюс возможность установить рефрижераторную установку.
Минусы — слабый восьмиклапанный мотор на 87 сил, который, правда, скоро уступит место гораздо более интересному движку с отдачей в 90 «лошадей». Также владельцы «каблучков» недовольны невысокой коррозионной стойкостью и малой ходимостью деталей шасси. И да: для «Лады» даже за деньги нельзя заказать столь необходимый развозному грузовичку кондиционер…
Любопытно, но более совершенный и эргономичный фургон LADA Largus стоит даже дешевле — от 699 900 рублей. Притом столько просят за рестайлинговый вариант! У него богаче комплектация, удобнее кабина, есть возможность заказать кондиционер, медиасистему и другие приятности вроде парктроника. Дополнительные плюсы — известная своей неубиваемостью логановская платформа, а также возможность выбрать мотор на 90 или 106 сил.
В общем, в плане техники, удобства и надежности «Ларгус» однозначно далеко ушел от «Гранты». Но надо понимать: коммерческая версия сделана из обычного универсала, поэтому форма грузового отсека далека от идеала — в частности, при размещении груза мешают колесные арки. А поскольку сзади стоят пружины, то максимальная масса поклажи составляет 600—700 кг (в зависимости от версии).
Вдобавок отметим, что компании «Промтех» и «ИнвестАвто» готовы поставить на LADA Largus высокую пластиковую крышу оригинальной конструкции. Это решение увеличивает полезное пространство (на изделия обеих компаний сохраняется вазовская гарантия). Однако стоят подобные фургоны существенно дороже, но не решают проблему сравнительно невысокой грузоподъемности базового шасси.
Наконец, финальный вариант — близнецы Citroёn Berlingo, Peugeot Partner и Opel Combo, что выпускаются на заводе ПСМА под Калугой. За каждый просят от 1 229 000 рублей. Плюсы — отменная эргономика, широкий набор опций, а также возможность выбрать стандартную или удлиненную версию. И, как показывает реальная практика эксплуатации, живут эти машины сильно дольше отечественных конкурентов.
Другое важное достоинство — наличие дизельных версий. Как уверяют перевозчики, при максимальной загрузке под 700 кг, любой из «каблучков» потребляет 5—6 литров дизтоплива. Так что при больших пробегах экономия на горючем выйдет действительно ощутимой! Не зря большие компании, специализирующиеся на доставке, сейчас достаточно охотно берут «французов» и «немца».
А больше купить, по большому счету, нечего… Renault недавно оставила нас без недорогого «Доккера», а FIAT просит за Doblo приличные 1 365 000 рублей — за такие деньги можно приобрести пару «Ларгусов». За Volkswagen Caddy вообще придется отдать минимум 1 939 000… Так что, начиная доставочный бизнес, долго ломать голову над выбором оптимального помощника, пожалуй, не придется.