Под нагрузкой: почему профессиональные водители выбирают шины KAMA PRO

Для каждой оси — своя шина
Помимо типоразмера и протекторного рисунка при выборе грузовых шин нужно учитывать для установки на какую ось они предназначены — их функциональное значение. Использовать «не по назначению» недопустимо, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с описанием модели или проконсультируйтесь со специалистом шинного центра. В модельном ряде KAMA PRO представлены шины для установки на ведущую (линейка NR 203) и рулевую (NF 203) оси, универсальные (NU 404), а также для комплектации прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей (NT 203).
Любая погода, любая дорога
Благодаря многочисленным нюансам, учитывающим особенности российского климата и разное качество дорожного полотна, грузовые шины KAMA PRO станут надежным партнером во время длительных региональных перевозок — они адаптируются к условиям эксплуатации и спроектированы для работы при высоких нагрузках.
Так, более надежное сцепление шин с дорогой в дождь и мокрый снег KAMA PRO NR 203 обеспечивается специальной сложной формой шашек и канавок на рисунке протектора. Модель имеет маркировки «M+S» и «3PMSF» («Альпийская горка»). Шашечные элементы протектора порезаны многочисленными ламелями, что повышает безопасность движения по заснеженной и обледенелой дороге.
Шины KAMA PRO NF 203 выдерживают более высокие нагрузки, чем предшествующие модели КАМА, а также обладают увеличенным ресурсом ходимости за счет изменения конструкции и использования новых материалов. Размещение 5 продольных кольцевых блоков на беговой части протектора улучшает прямолинейное качение модели. Увеличенная ширина канавок позволяет лучше отводить воду из пятна контакта шины с дорогой, а их сложная форма препятствует застреванию камней в поверхности протектора.
Улучшенное сцепление КАМА PRO NT 203 с дорогой достигается за счет специального рисунка протектора с 3D-ламелями, позволяющими избежать бокового заноса, в том числе на мокрой или заснеженной дороге. Модель имеет маркировки «M+S» и «3PMSF».
Для самых сложных дорог предназначены шины повышенной проходимости KAMA PRO NU 404 — спроектированы для использования на любой оси. Возможность регулирования внутреннего давления в зависимости от условий эксплуатации и состояния дорожного покрытия в комплексе с цельнометаллокордном каркасом обеспечивает уникальную характеристику высокой грузоподъемности и проходимости шин на бездорожье. Массивные блоки в сочетании с оптимально подобранной резиновой смесью протектора обеспечивают высокую стойкость к появлению надрывов, сколов и трещин по элементам рисунка протектора.
Экономичность и долговечность
Отличительной особенностью всех моделей KAMA PRO является новая конструкция шин и применяемая рецептура резиновой смеси, благодаря которым их эксплуатационный ресурс увеличен до 20% в сравнении с предыдущими моделями ЦМК шин КАМА. Так, благодаря устойчивости к износу и возможности двукратного восстановления и донарезки протектора достигается ходимость до 700 000 км.