Под нагрузкой: почему профессиональные водители выбирают шины KAMA PRO

Для каждой оси — своя шина

Помимо типоразмера и протекторного рисунка при выборе грузовых шин нужно учитывать для установки на какую ось они предназначены — их функциональное значение. Использовать «не по назначению» недопустимо, поэтому перед покупкой обязательно ознакомьтесь с описанием модели или проконсультируйтесь со специалистом шинного центра. В модельном ряде KAMA PRO представлены шины для установки на ведущую (линейка NR 203) и рулевую (NF 203) оси, универсальные (NU 404), а также для комплектации прицепов и полуприцепов грузовых автомобилей (NT 203).

Любая погода, любая дорога

Благодаря многочисленным нюансам, учитывающим особенности российского климата и разное качество дорожного полотна, грузовые шины KAMA PRO станут надежным партнером во время длительных региональных перевозок — они адаптируются к условиям эксплуатации и спроектированы для работы при высоких нагрузках.

Так, более надежное сцепление шин с дорогой в дождь и мокрый снег KAMA PRO NR 203 обеспечивается специальной сложной формой шашек и канавок на рисунке протектора. Модель имеет маркировки «M+S» и «3PMSF» («Альпийская горка»). Шашечные элементы протектора порезаны многочисленными ламелями, что повышает безопасность движения по заснеженной и обледенелой дороге.