В России появились «поддельные» грузовики КАМАЗ

При этом машины оснащались моторами «низких экологических классов»: проще говоря, вместо двигателей стандартов «Евро-4» и «Евро-5» на грузовики ставили самые примитивные моторы, не отвечающие современным эконормам. А в паспорта транспортных средств вносились заведомо ложные сведения об их технических характеристиках.

По официальной информации от следственного департамента МВД России, уже успевшего возбудить уголовное дело, эта хитроумная схема позволила мошенникам похитить более миллиарда рублей.

— Деятельность организованной группы также нанесла ущерб ПАО «КамАЗ», так как под маркой официального производителя на российский рынок поступили нелегально произведенные автомобили заведомо низкого качества, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Между тем, «официальный» КамАЗ скоро презентует бескапотную среднетоннажную модель — грузовик «Компас». Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, как (и главное — зачем) камазовцы решили наладить выпуск чисто городской машины.