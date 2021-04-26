В России за 15 000 000 рублей продают новый «Икарус»

В итоге абсолютно новый «лайнер» встал на прикол, притом вынужденный простой затянулся почти на четверть века — об «Икарусе» не вспоминали вплоть до 2014 года! За это время техника успела лишиться родных зеркал и оптики, но в остальном была совершенно комплектной.

Затем «двести пятьдесят шестой» немного доработали: перенесли генератор вверх, добавили дополнительный топливный насос, поставили защитные щитки на фары… Вот только на работу по неизвестным причинам снова не выпустили.

Сейчас легенду продают за 1 499 000 рублей, что по текущему курсу составляет 200 000 долларов. В СССР этот экземпляр венгерская компания, по некоторым данным, продала за 83 300 $.

И продолая тему коммерческого транспорта. MAN оказался среди тех компаний, кому пандемия подставила серьезную подножку: представив новое поколение грузовиков, немецкая марка не смогла толком вывести его на рынок. Но теперь ситуация исправлена и новинку начинают отгружать клиентам.