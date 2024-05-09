Sollers Atlant в каршеринге: это фиаско, брат!

Разглядывая не так давно новенький Sollers Atlant, мы нашли немало причин для претензий, но то была новая машина, а многие вопросы были исключительно философскими: будет ли ржаветь, как себя поведет и так далее. Начитавшись комментариев от живых пользователей, было принято стратегическое решение отыскать подержанную машину и познакомиться. Благо, в московском каршеринге немало «Атлантов» — ближайший нашелся в соседнем дворе. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Найти владельца Sollers Atlant с самой маленькой «будкой» непросто. Во-первых, все собранные в России машины отправились по корпоративным клиентам, а малая толика таких автомобилей «с переклеенным шильдиком» (читай, сделанных в Китае) особой популярностью не пользуются. Причины — в нашей недавней публикации.

Даже трехсоттысячная разница в цене с нижегородским «Соболем», единственным сейчас прямым конкурентом «Атланта», оказалась не достаточной, чтобы соблазнить клиента: все же комтранс чаще покупают в лизинг, а уж если речь идет о машине для себя, то предпочитают переплатить, но взять более удобную и оснащенную, тем более что переплата размазывается ровным слоем на весь срок договора. Ежемесячная же цифра платежа отличается незначительно.

На наше счастье, среди корпоративных клиентов Елабуги нашелся самый безотказный — каршеринг! За 19 рублей в минуту каждый желающий может в полной мере познать на себе все плюсы и минусы Sollers Atlant, а самих машин — в столице, по крайней мере — в достатке. Даже тихий спальный район на окраине пестрит сразу несколькими предложениями — бери и тестируй, тестировщик! Лайк, шер, каршер!

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Не являясь поклонником сервиса «такси без водителя», получаешь весьма неприятные первые впечатления: машина грязная, в салоне томно пахнет дешевым табаком и потом, на сиденьях пятна. Отделка салона не готова к столь суровому быту, а на пластике — многочисленные царапины. Износо- и вандалостойкой облицовку пассажирского отсека не назовешь, хотя коммерческий транспорт должен отличаться от гражданского именно высокой «терпимостью» материалов к тяжелым условиям эксплуатации. Увы, не в этот раз.

Завелся «Атлант» хорошо и легко, тормоза после предыдущего «пользователя» даже остыть не успели, так что прыгаем на жесткую скамью водительского места и двигаемся к более уединенному и комфортному пятачку, где и созерцать, и наблюдать, и фотографировать удобнее. К привычному уже «перезвону» пластиков добавились интересные ноты родом из подвески, а также характерное завывание турбины.

Кто там под капотом — неизвестно, поскольку поднять крышку так и не удалось — заблокировано. Хотелось бы грозно сказать про тросик, что тянется от замка к ручке, но дело явно не в нем — капот отщелкнулся, но дальше не открылся. Видимо, таковы правила каршеринга: заливать омывающую жидкость и проверять масло могут только специально обученные люди. С горем пополам, закрыли — не хочется, чтобы безалаберность привела к открытому на ходу капоту. Тем более — у следующего, ни в чем неповинного пользователя.

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Шумо- и вибороизоляции у машины нет, задняя металлическая стенка, романтично оснащенная окошком, на солнышке нагрелась так, что хотелось выключить обогрева сиденья, которого тоже нет. А ведь зимой она будет так же промерзать? Добавив к этому фантастический поток воздуха из-под дверей, к которому добавляется и характерный сквозняк из-под ручки и динамика стереосистемы, получим негостеприимные условия обитания.

Алгоритм работы ABS на сухом асфальте показался странным, но когда кажется — надо креститься. Зато едет бодро и рулится, как легковушка. Но на этом, пожалуй, позитив заканчивается. Все так же не включается первая передача, заставляя втыкать селектор с хрустом или трогаться с перегазовкой на «второй» — новый еще, не разработался, ведь на одометре всего 4000 километров. Маловато для наших целей, но что есть — то есть. Как показала дальнейшая поездка, «Атланту» и этого скромного пробега хватило с лихвой. Впрочем, обо всем по порядку.

Четыре тысячи километров — это неделя нормальной работы в логистике? Две? В такси столько проезжают за седьмицу или около того. Но ржавые подтеки на петлях, в арках, на пороге багажного отделения и сотне других мест уже в наличии. Вряд ли этот автомобиль познал зиму в полном объеме, однако и тех недель, что точно мерз, оказалось достаточно: Sollers Atlant отчаянно «зацвел» по весне.

Любопытные «карманы» в арках и отсутствие брызговиков, которые пользователи не могут купить ни у официального дилера, ни на рынке, ни даже в маркет-плейсе, оперативно сделают свое дело — пороги просто сгниют. А их замена — дорогая, около 30 000 рублей за сторону, и очень долгая, что для комтранса еще хуже, операция.

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Досталось и дверям: нижние рамки уже забиты землей и грязью, так что появление ржи себя ожидать не заставит. Самая известная доска объявлений на соответствующий запрос предлагает только детали холодильников, а интернет предательски молчит. Даже на исходник — JAC Sunray — ничего не находится.

Видимо, проблемы с запчастями еще не решены. Как поведут себя страховые компании в случае аварии? Вопрос, ведь лизинговые машины, коих абсолютное большинство в сегменте LCV, страхуются в обязательном порядке.

Кстати, о проблемах и дверях: впервые за долгие годы довелось видеть столь «сухие» замки. Крохотная капля смазки, нанесенная на заводе, приведет к скорой замене механизма, так что владельцам неплохо было бы тщательно обработать элементы специальными составами уже в первые дни знакомства.

В интернетах так же советуют смазать направляющую боковой двери, чтобы она лучше ходила и быть крайне осторожными с дверьми распашными: упор у них не слишком силен и уверен в себе, так что может прихлопнуть, не дожидаясь очередного урагана. Забавная, скорее легковая ворсовая отделка потолка в багажном отсеке — тоже сомнительная затея, поскольку, судя по каршерингу, пачкается и теряет внешний вид она мгновенно.

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Слабая антикоррозийная подготовка, посредственная сборка и покраска, мегатонны герметика, размазанного пальцами повсеместно, при высокой (более трех миллионов рублей) цене — неполный перечень недостатков Sollers Atlant.

Через двадцать пять минут после начала знакомства, на приборной панели загорелся не терпящий иносказаний призыв: «неисправность двигателя, пожалуйста, проверьте и ремонтируйте».

Фото портала АвтоВзгляд.

Параллельно с вышеизложенным, зажглись индикаторы неисправности ABS и EPC. Ни купаний, ни гонок, ни бездорожья фургон в нашем исполнении не видал — связываться с юристами каршеринга желание отсутствует. Получается, причиной неисправности стала поездка протяженностью 4 км по городской улице, строго следую Правилам дорожного движения? Да еще и на пустой, нагруженной только двумя, пусть и не мелкими седоками, машине? Пару-тройку раз заведя и снова глуша мотор, неисправность исчезла сама собой, но осадочек, понятное дело, остался.

Коммерческий транспорт — история про тяжелую эксплуатацию, про перегруз, про большие пробеги и тяжелые дороги. Про «ехать» в любую погоду и забортную температуру. Про бизнес, в конце концов, где баллом правит договор, а не самочувствие автомобиля.

Общаясь с опытными логистами, всегда удивляешься цифрам на одометрах: полмиллиона километров — повод задуматься о подготовке к ремонту мотора или коробки, а не к замене транспортного средства. Сдюжит ли в таких условиях, абсолютно реальных и даже нормальных для России, машина, которая на четырех тысячах км попросилась на сервис, а лучше — сразу домой, в Китай? Перечитав комментарии пользователей в интернете, где доброе слово — как иголка в стоге сена, желания искать автомобиль с большим пробегом отпадает само собой.