Я сам обманываться рад: кто и как вынуждает автодилеров «разводить» клиентов

Покупатели новых авто весьма часто (если не сказать — всегда) жалуются, что дилеры не только навязывают им разнообразные дополнительные услуги и оборудование, но и скрывают реальные финансовые условия сделки. При этом, что особенно обидно, им все сходит с рук. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто и что на самом деле стоит за подобным «вымогательством, и может ли потребитель рассчитывать на эффективную защиту своих прав.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) на днях объявила Сбербанк в нарушении ФЗ «О рекламе». Это случилось после того, как ведомство разобралось в жалобе неназванного гражданина, посчитавшего себя обманутым. Он «купился» на рекламный слоган, обещавший потенциальным клиентам финансового учреждения «автокредит по-новому, 0% первый взнос, автокредит без КАСКО, оформление за 2 минуты».

Так вот сотрудники ФАС выяснили, что часть существенной информации об условиях займа отсутствовала. Потребители, следовательно, вводились в заблуждение относительно финансовой услуги, сделал вывод регулятор. Но вот насколько вердикто справедлив?

— Основная коммерческая задача любой рекламы состоит именно в том, чтобы «впарить» населению предлагаемый продукт или услугу, — замечает управляющий партнер адвокатского бюро «Матюнины и Партнеры» Олег Матюнин. — Что касается именно рекламы автокредитов, то в практике ФАС можно встретить целый набор недобросовестных приемов банков.

Среди которых и умолчание о реальных процентах, и сокрытие важных условий кредитного договора за мелким шрифтом, исноски, которые невозможно распознать и, следовательно, понять их суть; и утверждение о том, что банк или его мобильное приложение являются лучшими при фактическом отсутствии объективных данных об этом...

Фото freepik.com.

При этом именно банки во главе с регулятором отрасли — ЦБ — часто выступают с жесткой критикой дилерского сообщества за практику сокрытия информации о реальных финансовых параметрах покупки автомобилей. На этот факт указывает глава «Союза автомобильных дилеров России» Вячеслав Жигалов. Центробанк и Роспотребнадзор, по его словам, систематически обвиняют именно дилерские организации во всевозможных нарушениях, в том числе финансовых.

— Но когда мы начинаем разговаривать с регуляторами, сталкиваемся с тем, что, во-первых, никакого анализа общей ситуации у госорганов просто нет. То есть все примеры, на основе которых принимаются законы и какие-то нормативные документы, это отдельные вопиющие случаи.

Нашли, «заклеймили», вывели на чистую воду, приняли закон, и теперь пусть рынок все это «переваривает». Сейчас ЦБ объявил, что создает так называемые стандарты автокредитования. Наши обращения с просьбами и предложениями совместно проанализировать ситуацию, остаются просто без ответа. Регуляторам проще обличать, «клеймить» и принимать какие-то формальные меры, — рассказывает Жигалов. — Иными словами, регулирование в этой сфере сейчас «топорное», а правила автокредитования разрабатываются без участия дилерского сообщества.

Однако кредит вместе с автомобилем продают именно дилеры, причем у каждого центра контракты с десятками банков, и именно они обеспечивают клиенту выбор кредитного продукта. Если к тому же производитель настаивает на определенной программе кредитования, дилер обязан ее продавать, он не может менять ее условия, — уточняет собеседник портала «АвтоВзгляд».

Фото freepik.com.

При этом уже сейчас федеральный закон «О рекламе», как и бдительность ФАС, по замечанию адвоката Матюнина, сдерживают недобросовестную рекламную практику, в том числе в сфере автокредитов. Но юрист призывает помнить: любая реклама, от кого бы она ни исходила, нацелена только на привлечение внимания.

Ошибочно делать выводы о коммерческом предложении, исходя только из рекламы, которая по природе своей рассчитана на клиповое мышление и обычно расставляет акценты не там, где это выгодно потребителю. Только договор при его внимательном изучении показывает истинное коммерческое предложение, от кого бы оно ни исходило.

Таким образом, по большому счету, неважно, на кого именно и насколько сильно будут пытаться воздействовать российские регуляторы. Кредитные услуги в любом случае будут предоставляться банками. И даже если конкретный недовольный покупатель добьется грозного предписания в отношении финорганизации, которая, как он уверен, вводит в заблуждение пустыми обещаниями, он не сможет купить приглянувшееся авто на других условиях, кроме тех, которые реально предоставляет коммерческий банк.