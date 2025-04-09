Хулиганье: как урезонить «дачных гонщиков»

В разных регионах в пределах садоводческих, огороднических и дачных участков местным законодательством устанавливается разное «время тишины». Но в любом случае шуметь обычно можно не позднее 23:00 и не ранее 07:00. Так, например, в Московской области с понедельника по пятницу запрещены слишком громкие звуки с 9 вечера до 8 утра, а выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00. И в это время никакие «лихие наездники» не имеют права тревожить покой граждан «рычанием» своих байков, скутеров и квадриков.
При этом существует несколько эффективных способов прекратить такую вакханалию, считает директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Однако важно понимать, что любые усилия способны дать результат лишь в том случае, если раздраженные жители будут действовать совместно, организованно.
Во-первых, конечно, можно установить в конкретных местах автоматические ворота, советует собеседник портала «АвтоВзгляд». Еще один способ — соорудить «лежачих полицейских». Хотя понятно, что на некоторых дачных улочках в принципе дороги не очень ровные, а мотоциклисты вполне себе приспосабливаются и к езде в гору, и по пересеченке.
Можно попытаться собраться группой и перекрыть проезд своими автомобилями для проведения личной беседы. «Пацаны, а вы откуда такие? Разворачиваемся! Разворачивайся, сказано! Вон все отсюда! Вам здесь не рады». Важно при этом не позволить взять верх эмоциям и не переступить грань, замечает эксперт. Например, не стоит угрожать применением «пневматики» по средствам передвижения хулиганов, не говоря уже о «более весомых аргументах» такого порядка. Но, опять же, сложно собрать «сход» рано утром или поздно вечером. Да и предугадать появление байкеров не всегда возможно.
Помимо пресловутых «лежачих полицейских», вполне можно подключить самых что ни на есть обычных стражей правопорядка, замечает Мезенцев. Однако необходимо понимать: чтобы организовать засаду наряда ДПС, дачникам нужно не только, что называется, скооперироваться, но и попробовать «грамотно договориться» с инспекторами ГАИ. В любом случае, если никакие перекрытия и увещевания на «гонщиков» не действуют, стоит обратиться в полицию, отмечает эксперт.