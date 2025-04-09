Хулиганье: как урезонить «дачных гонщиков»

Неприятное похолодание в европейской части России затягивает начало полноценного дачного сезона. И все же он не за горами. Но наступление этого времени, благословенного для сотен тысяч (если не миллионов) домохозяйств России, сопровождается зачастую не только приятными впечатлениями. Порой оно сулит некоторые весьма досадные и выбешивающие неудобства. Характерный пример — вызывающее поведение неких граждан, позволяющих себе носиться, как угорелые, на мотоциклах или квадроциклах по улочкам дачного поселка. Можно ли положить предел их беспределу? Эксперт рассказал порталу «АвтоВзгляд», какие существуют законные и эффективные способы прекратить подобные «гонки» по улочкам мирно спящего поселка.

В разных регионах в пределах садоводческих, огороднических и дачных участков местным законодательством устанавливается разное «время тишины». Но в любом случае шуметь обычно можно не позднее 23:00 и не ранее 07:00. Так, например, в Московской области с понедельника по пятницу запрещены слишком громкие звуки с 9 вечера до 8 утра, а выходные и праздничные дни — с 22:00 до 10:00. И в это время никакие «лихие наездники» не имеют права тревожить покой граждан «рычанием» своих байков, скутеров и квадриков.

При этом существует несколько эффективных способов прекратить такую вакханалию, считает директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Однако важно понимать, что любые усилия способны дать результат лишь в том случае, если раздраженные жители будут действовать совместно, организованно.

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Во-первых, конечно, можно установить в конкретных местах автоматические ворота, советует собеседник портала «АвтоВзгляд». Еще один способ — соорудить «лежачих полицейских». Хотя понятно, что на некоторых дачных улочках в принципе дороги не очень ровные, а мотоциклисты вполне себе приспосабливаются и к езде в гору, и по пересеченке.

Можно попытаться собраться группой и перекрыть проезд своими автомобилями для проведения личной беседы. «Пацаны, а вы откуда такие? Разворачиваемся! Разворачивайся, сказано! Вон все отсюда! Вам здесь не рады». Важно при этом не позволить взять верх эмоциям и не переступить грань, замечает эксперт. Например, не стоит угрожать применением «пневматики» по средствам передвижения хулиганов, не говоря уже о «более весомых аргументах» такого порядка. Но, опять же, сложно собрать «сход» рано утром или поздно вечером. Да и предугадать появление байкеров не всегда возможно.

Помимо пресловутых «лежачих полицейских», вполне можно подключить самых что ни на есть обычных стражей правопорядка, замечает Мезенцев. Однако необходимо понимать: чтобы организовать засаду наряда ДПС, дачникам нужно не только, что называется, скооперироваться, но и попробовать «грамотно договориться» с инспекторами ГАИ. В любом случае, если никакие перекрытия и увещевания на «гонщиков» не действуют, стоит обратиться в полицию, отмечает эксперт.