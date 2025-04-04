Вторая жизнь: эксперт рассказал о способах использования старых тормозных дисков

Время от времени многие автовладельцы задаются вопросом, как можно использовать (а если не получается, как правильно утилизировать) отработавшие свое тормозные диски. Эксперт поделился с порталом «АвтоВзгляд» целым набором лайфхаков.

Если деталь не надо утилизировать, ей можно найти хорошее применение на даче

Любой автовладелец отлично знает, что у его машины есть масса компонентов, которые за время эксплуатации приходится обновлять. Типичный пример такого расходника — тормозные диски, которые, как ни старайся, рано или поздно выходят из строя. Иных автолюбителей это обстоятельство угнетает настолько, что они пытаются во что бы то ни стало продлить жизненный цикл изделия.

Чаще всего в ход идет проточка на токарном станке (если у детали нет глубокого износа и трещин, очень хочется поверить, что его можно использовать бесконечно), но даже если она оказывается технически оправданной, в идеале требует специального оборудования, и потому не всегда доступна.

При этом даже очень экономный хозяин однажды осознает, что диски все же пора менять. С одной стороны, не избежать затрат на приобретение новых. С другой, может возникнуть вопрос: может, и старые на что-нибудь сгодятся, хотя бы для неких дачных нужд?

Фото: freepik.com

Во-первых, следует знать, как поступить, если желания возиться со старыми тормозными дисками нет, замечает независимый специалист по ремонту автомобилей Игорь Савутин. В России их утилизация регулируется, как и в случае с другими автоотходами. Ведь на этих компонентах (чаще из легированного чугуна, реже — из композитных материалов) могут оказаться металлическая стружка, остатки фрикционных накладок и разные загрязнения (как пыль, так и технологические масла).

Некоторые СТО сотрудничают с перерабатывающими компаниями и самостоятельно отправляют демонтированные в ходе обслуживания клиентов диски на утилизацию. Да и сам клиент имеет полное право забрать отработавшие расходники и, постаравшись очистить от загрязнений, сдать, например, в металлолом или даже попробовать продать.

Правда, если диски сильно загрязнены маслом или содержат асбест (в некоторых старых моделях авто), их следует утилизировать исключительно как опасные отходы, обратившись в специализированную компанию. Выбрасывать в обычный мусоросборник такие изделия категорически запрещено законом «Об отходах производства и потребления», уточняет эксперт. Да и «закапывать на даче» такие диски тоже не стоит по понятным причинам. А вот поискать новое применение отслужившим свое тормозным дискам, не подпадающим в категорию «грязных», действительно есть смысл, соглашается Савутин.

Фото: freepik.com

Сегодня есть масса популярных способов «оживления» этих расходников, обычно — для применения в загородном быту. Одно из популярных направлений — декоративные и хозяйственные цели. Например — изготовление мебели и предметов интерьера. Энтузиасты используют старые диски, мастеря столики, подставки, вешалки, светильники. Делают из них основу для клумб, садовых скульптур или даже элементов заборов.

Само собой, эти расходники находят применение в дачных гаражах и подсобках, добавляет собеседник портала «АвтоВзгляд». И здесь тоже большой простор для фантазии: основы для наковален и тисков, шлифовальные круги, элементы для самодельных станков и так далее. Пойдут отработавшие диски и в качестве тренировочных гирь или даже блинов для штанги. Нужно просто качественно обработать поверхность, чтобы было удобно заниматься. Ясно, что не исключены и многие другие способы «воскрешения» тормозных дисков, способные принести практическую пользу. Главное — «включить мозги» и затратить некоторые усилия.