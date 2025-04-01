«Дачный душ»: можно ли в 2025 году помыть авто за городом

Помыть машину на своем дачном участке, расположенном в Московской области, ничего не нарушив, точно не получится, утверждает директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Причем без каких-либо «но» и «если». Выполнять эту процедуру следует исключительно в специально отведенных местах. И это не первоапрельская шутка, заверяет собеседник портала «АвтоВзгляд». Есть закон, действующий на всей территории Подмосковья: мойка авто запрещена везде, кроме специализированных станций. За нарушение могут оштрафовать на 3-5 тыс. рублей.
— Да и в других регионах действует аналогичный принцип, — уточняет эксперт. — Во всяком случае, в соседних с Московской областях — ровно то же самое. А на федеральном уровне Кодекс об административных правонарушениях запрещает мыть машину у водоемов и в лесах.
При этом никто не может предъявить каких-либо претензий владельцу ТС, припаркованного на дачном участке, если оно, находясь под открытым небом, омывается обильным дождем, замечает Мезенцев. Куда бы ни текла дождевая вода, стекающая с машины, упрекнуть дачника не в чем. И он совершенно не обязан держать авто (при отсутствии гаража) под каким-либо навесом, защищающим от осадков. Ведь под мойкой машины подразумевается именно целенаправленное воздействие, в этом вся суть.
Впрочем, именно поэтому лучше не пытаться «имитировать осадки», «как бы невзначай» обдавая машину из шланга в ходе полива огорода. В отличие от обычного дождя, такое воздействие как раз целенаправленное. И любой бдительный сосед в такой ситуации имеет все основания, чтобы «накапать» на нерадивого автовладельца, которому лень доехать до обычной мойки.
С другой стороны, как замечает эксперт, помыть машину эффективно, просто окатив ее водой из шланга, все равно не выйдет. В подавляющем большинстве случаев качественное мытье авто — это, естественно, использование специализированных химикатов и подходящего оборудования. А с развитием в последние годы всевозможных сетей самообслуживания, дающих возможность самостоятельного «купания» «стального коня», попытки облагородить его омовением на дачном участке в принципе лишены смысла, считает Мезенцев.
Что ж, если признаться честно, очень жаль, что нет никаких законных возможностей даже просто обдать машину из шланга на собственном участке. По той причине, что в России в силу климатических и дорожных реалий (которые особенно активно заявляют о себе весной и осенью), добросовестный дачник, тщательно помывший «стального коня» на мойке, доехав с пробуксовкой до ворот «фазенды» и припарковавшись, к своему неудовольствию может обнаружить, что вся машина от колес до крыши заляпана грязью.
И что все благие устремления по наведению чистоты в законном порядке пошли насмарку. Законы, конечно, соблюдать надо, но некоторые из них приходится соблюдать скрепя сердце. А также — планировать посещение мойки только в тех ситуациях, которые исключают новый визит на дачу.