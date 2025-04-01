«Дачный душ»: можно ли в 2025 году помыть авто за городом

Во многих регионах России, наконец, наступил долгожданный дачный сезон. И портал «АвтоВзгляд» задался вопросом, имеет ли право любитель проводить выходные за городом «искупать» между делом своего верного «стального коня», не покидая пределов собственного дачного участка. Эксперт рассказал, чем может обернуться такое желание.

Помыть машину на своем дачном участке, расположенном в Московской области, ничего не нарушив, точно не получится, утверждает директор департамента недвижимости проекта «Цифровые СНТ» Федор Мезенцев. Причем без каких-либо «но» и «если». Выполнять эту процедуру следует исключительно в специально отведенных местах. И это не первоапрельская шутка, заверяет собеседник портала «АвтоВзгляд». Есть закон, действующий на всей территории Подмосковья: мойка авто запрещена везде, кроме специализированных станций. За нарушение могут оштрафовать на 3-5 тыс. рублей.

— Да и в других регионах действует аналогичный принцип, — уточняет эксперт. — Во всяком случае, в соседних с Московской областях — ровно то же самое. А на федеральном уровне Кодекс об административных правонарушениях запрещает мыть машину у водоемов и в лесах.

При этом никто не может предъявить каких-либо претензий владельцу ТС, припаркованного на дачном участке, если оно, находясь под открытым небом, омывается обильным дождем, замечает Мезенцев. Куда бы ни текла дождевая вода, стекающая с машины, упрекнуть дачника не в чем. И он совершенно не обязан держать авто (при отсутствии гаража) под каким-либо навесом, защищающим от осадков. Ведь под мойкой машины подразумевается именно целенаправленное воздействие, в этом вся суть.

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Впрочем, именно поэтому лучше не пытаться «имитировать осадки», «как бы невзначай» обдавая машину из шланга в ходе полива огорода. В отличие от обычного дождя, такое воздействие как раз целенаправленное. И любой бдительный сосед в такой ситуации имеет все основания, чтобы «накапать» на нерадивого автовладельца, которому лень доехать до обычной мойки.

С другой стороны, как замечает эксперт, помыть машину эффективно, просто окатив ее водой из шланга, все равно не выйдет. В подавляющем большинстве случаев качественное мытье авто — это, естественно, использование специализированных химикатов и подходящего оборудования. А с развитием в последние годы всевозможных сетей самообслуживания, дающих возможность самостоятельного «купания» «стального коня», попытки облагородить его омовением на дачном участке в принципе лишены смысла, считает Мезенцев.

Что ж, если признаться честно, очень жаль, что нет никаких законных возможностей даже просто обдать машину из шланга на собственном участке. По той причине, что в России в силу климатических и дорожных реалий (которые особенно активно заявляют о себе весной и осенью), добросовестный дачник, тщательно помывший «стального коня» на мойке, доехав с пробуксовкой до ворот «фазенды» и припарковавшись, к своему неудовольствию может обнаружить, что вся машина от колес до крыши заляпана грязью.

И что все благие устремления по наведению чистоты в законном порядке пошли насмарку. Законы, конечно, соблюдать надо, но некоторые из них приходится соблюдать скрепя сердце. А также — планировать посещение мойки только в тех ситуациях, которые исключают новый визит на дачу.