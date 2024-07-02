Купила мамо коника: хохлы продолжают клепать бронетранспортер БТР-4 «Буцефал»

После развала СССР Украине достался приличный «кусок» советского военно-промышленного комплекса. Благодаря которому там, в том числе, разработали и продолжают выпускать до сих пор оригинальный БТР — «Буцефал».

На днях в хохлятских соцсетях стали «разгонять» видео, снятое на каком-то бандеровском полигоне, где демонстрируется «боевая» деятельность БТР-4 «Буцефал». Машина катается перед камерой по бездорожью, стреляет из своей автоматической пушки и все в таком духе — стандартный такой патриотический ролик про «броня крепка и танки наши быстры». На фоне этого видеоряда некий украинский стендап-комик(!), одетый во все военное, хвастается, что, мол, промышленность «страны 404» даже в условиях военных действий выпускает такие суперские боевые машины.

Это, конечно, дико круто, но было бы странно, если часть суши, населенная украми, считающими себя вовлеченными в вооруженный конфликт, обладая собственным ВПК, не пользовалась его возможностями. Видимо, для хохла выпуск оружия в таких условиях — удивительно крутое ноу-хау.

Как бы то ни было, но БТР-4 «Буцефал» считается вполне современной машиной подобного класса. Его разработали еще в середине «нулевых». Внешне он очень похож на российский БТР-80 и его модификации: силуэтом корпуса, колесной схемой 8х8.

Однако конструктивно аппарат радикально отличается от советско-российского аналога. В отличии от БТР-80, 500-сильный дизельный двигатель украинского БТР-4 расположен не в корме, а в средней части корпуса. Соответственно, десантники в нем размещаются сзади, а не в центре как у «восьмидесятки».

Фото military-informant.com

Благодаря этому пехота может высаживаться из кормовых дверей, а не из боковых или верхних люков. Считается, что так она более защищена от огня противника. Но лишь в одном случае: при классическом лобовом наступлении на позиции врага. На Украине же легкая бронетехника перевозит пехоту по большей части из тыла на передовую и обратно. А в этом случае расположение люков-дверей в корпусе бронемашины не столь существенно. Так что эта компоновочная особенность «Буцефала» не играет особой роли.

Экипаж боевой машины — три человека (водитель, оператор вооружения и командир). Они располагаются в ее передней части.

БТР оснащен необитаемым боевым модулем на крыше бронекорпуса над моторно-трансмиссионным отделением. Основное вооружение — 30-мм автоматическая пушка (клон советской 2А72). В дополнение устанавливают 7,62-мм пулемет, противотанковый ракетный комплекс, 30-мм автоматический гранатомет. Максимальная боевая масса БТР — 17,5 тонн. Однако он может нести дополнительное бронирование, которое увеличивает эту цифру до 25 тонн.

Надо заметить, что сейчас уже не существует «Буцефалов» без дополнительной брони или обвеса «по кругу» из противокумулятивных решеток. Они действительно неплохо помогают от FPV-дронов. Но судя по информации из военкоровских телеграм-каналов, от российского дрона-камикадзе «Ланцет» или гаубичного снаряда подобные усиления защиты не спасают...