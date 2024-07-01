Российские войска сожгли на Украине редкую пусковую установку ракет ATACMS

И так не особо богатая нормальной боевой техникой армия Украины лишилась очередной ценной машины. Жертвой российского ракетного комплекса «Искандер» стала дефицитная система залпового огня М270 MLRS, попавшая в руки хохлу то ли из Германии, то ли из Британии.

Российское Минобороны обнародовало свежие кадры уничтожения хохлятского ракетного комплекса малой и средней дальности М270 А1 MLRS. На кадрах, попавших в открытый доступ, запечатлены последние полчаса-час жизни этой реактивной установки залпового огня. Сначала российский беспилотник засек боевую машину на позиции. Она по какой-то причине не стала открывать огонь (возможно, из-за технических проблем), снялась с места и рванула на свою полевую базу в районе села Шевченково в окрестностях города Николаева.

Наш дрон внимательно следил за перемещениями РСЗО и четко зафиксировал местоположение ангара, в который спряталась М270. А дальше произошло неизбежное: по укрытию прилетела ракета российского комплекса «Искандер-М». Судя по видео, бабахнула не только его боеголовка, но и сама MLRS, и транспортно-заряжающая машина с боеприпасами, и бензовоз с горючим. Из экипажа и обслуживающего персонала ракетной установки выжили явно немногие.

Уничтожение российскими войсками М270 А1 MLRS примечательно по нескольким причинам. Прежде всего потому, что эта установка — по сути аналог всем известной РСЗО HIMARS, управляемые боеприпасы которой попили немало русской кровушки в ходе украинского конфликта. Просто М270 А1 MLRS имеет гусеничное шасси, а HIMARS — колесное.

Второй важный момент — количество таких установок на Украине. Известно, что четыре машины приехали туда из Германии. Примерно столько же — из Британии. То есть общее число М270 А1 MLRS в распоряжении армии ВСУ вряд ли может сильно превышать десяток единиц. Так что потеря даже одной такой пусковой установки вместе с запасом ракет — инцидент для ВСУ чувствительный.

Фото army-technology.com

Напомним, что РСЗО М270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) стоит на вооружении армии США, ряда стран НАТО и сателлитов Америки по всему миру с 1983 года. Однако ее конструкция позволяет ей быть более чем адекватной к современным условиям. Пусковая установка смонтирована на ходовой части американской БМП M2 Bradley. Это здорово упрощает ее эксплуатацию.

Пусковая установка М270 не имеет направляющих. Она представляет собой два легко бронированных стальных «ящика», в каждый из которых заряжается по одному транспортно-пусковому контейнеру. В каждом из них может быть либо по шесть ракет калибра 227 мм, либо по одной оперативно-тактической ракете MGM-140 ATACMS калибра 610 мм. Последняя, кстати, была применена в ходе недавней атаки кассетными боеприпасами по многолюдному пляжу в Крыму.

Управляемые 227-мм ракеты семейства GMLRS могут лететь на расстояние до 70 километров и наводиться на координаты цели по сигналам GPS. Они имеют фугасную или кассетную боевую часть, а также БЧ для дистанционного минирования. Ракета ATACMS может бить на расстояние до 300 км и тоже несет разнообразные типы боевых частей, включая осколочно-фугасные и кассетные.

Таким образом, уничтожение холятских установок залпового огня подобного типа — лучший способ защититься от террористических атак ВСУ по российской территории.