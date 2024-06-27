Российские войска получили новый гусеничный транспортер с мотором от LADA

Люди, не по наслышке знакомые с жизнью на линии боевого соприкосновения с укронацистами, знают, насколько облегчают повседневный труд солдата любые транспортные средства. Новейший вездеход «Пластун-СН» имеет все шансы стать большим подспорьем для российской пехоты.

Снабжение бойцов на переднем крае всем необходимым, эвакуация раненных и тому подобные задачи разумеется можно решать с помощью привычных грузовиков или, скажем, БМП. Но ради доставки нескольких канистр с водой и пары ящиков с боеприпасами на опорный пункт, каждый раз гонять такую технику «под присмотром» операторов вражеских беспилотников и артиллерийских корректировщиков может оказаться делом крайне накладным.

Для таких целей куда эффективней применять что-то вроде УАЗ «Буханка» или LADA Niva, например. Хотя и они не идеальны, мягко говоря: как минимум потому, что колесное шасси хуже справляется с настоящим бездорожьем, чем гусеничное. Нишу легких армейских гусеничных транспортеров переднего края с пусть и минимальной, но защитой экипажа может занять «Пластун-СН». По данным из открытых источников известно, что порядка 10-20 таких машин сейчас эксплуатируется российскими войсками на Украине.

Косвенным подтверждением этого факта можно считать пару фото- и видеоматериалов, проскакивавших в западной прессе, на которых демонстрировались подбитые «Пластуны». Это и не удивительно: машина трудится практически в самом пекле, где регулярно «прилетает» и по куда более защищенным танкам и БТР.

Гусеничный транспортер «Пластун» впервые показали публике в 2021 году. А зимой прошлого года стало известно об отправке партии вездеходов в войска: видимо, для испытаний, по результатам которых российское МО определится: нужен ли ему этот агрегат.

Фото tpu-plastun.ru

«Пластун-СН» — легкая бронемашина на гусеничном ходу, в конструкции которой широко применены доступные на рынке детали. В частности, его двигатель — 1,6-литровый 106-сильный бензиновый агрегат от АВТОВАЗа. Пятиступенчатая механическая КП — тоже. Ведущие колеса — переднего расположения. Органы управления максимально «подогнаны» под привычную для водителей легковушек эргономику.

Ходовая часть вездехода включает по пять опорных катков с каждого борта. Подвеска каждого из них — пружинная. Гусеницы — резиновые, повышенной прочности и износостойкости.

Длина машины 4700 мм, ширина — 2500 мм, высота — 2150 мм. Снаряженная масса — 3800 кг. Ее корпус напоминает стальное «корыто», к которому крепятся детали ходовой части. Вместо металлической крыши используется быстросъемный тент. В носовой части установлен бронелист с пуленепробиваемыми стеклами. Борта оснащены сдвижными и откидными металлическими щитами.

Корпус «Пластуна-СН» защищает пассажиров от пуль автомата АК-74 калибра 5,45 мм. Лобовая проекция выдерживает обстрел винтовочными пулями калибра 7,62 мм.

Вездеход разгоняется по ровной дороге до 50 км/ч. Широкая гусеница позволяет ему уверенно идти по песку или снегу. Машина может плавать, двигаясь по воде за счет перемотки гусениц.

По сообщениям компании-производителя, вездеход используется российскими военными в качестве санитарного транспорта, вмещая 2-3 лежачих раненых на носилках. На штатных сиденьях могут разместиться до шести человек не считая водителя.