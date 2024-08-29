Ест смазку: какой расход моторного масла является приговором для двигателя

Расход моторного масла в гаражных и около автомобильных кругах всегда был любимой темой: ах ваш мотор соизволил вкусить смазки — готовьте кошельки, будет искрометно. И дальше обязательно следует история о том, как знакомому знакомого за очень дорого сделали очень плохо. Настроения вопрошающему такие дискуссии, конечно, не улучшают, понимание неизбежного присутствует, но и рвать на себе последние тельняшки тоже не стоит. На то есть причины. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Повышенный расход двигателем внутреннего сгорания масла, в нашей стране всегда считался неким непоправимым недостатком транспортного средства. То есть в объявлении о продаже нужно первым делом написать, что «масла ни грамма», тем самым демонстрируя выдающееся состояния мотора. Однако на практике такой подход говорит лишь о слабом техническом образовании утверждающего и твердой уверенности в том, что никто из окружающих лучше в машинах не разбирается. Парочку примеров для закрепления.

Многие ДВС в процессе работы, особенно на высоких оборотах, сжигают моторное масло прямо с завода. Например, такой особенностью славятся многие моторы BMW. Легендарный чугунный V8 от Chrysler, двигатель 4,7 литра, который массово познакомился с Россией благодаря Jeep Grand Cherokee, тоже мог «злоупотребить», причем до литра на 8000 км считалось нормой.

Да, американские большеобъемные движки «жрали» масло сразу, так было задумано, и никто из этого проблемы не делал: маленькие литровые канистры и были придуманы именно для этих целей — для долива.

Фото globallookpress.com

Япония. Легендарный 4G63 от Mitsubishi, двухлитровый бензиновый, почти вечный и очень легко поддающийся доработкам движок, мог потреблять до литра лубриканта на 1000 км пробега. Это и в инструкции было прописано: на высоких оборотах силовому агрегату было свойственно немного «поджирать».

Про советские грузовики с их маломощными «дрыгателями» чудовищного объема и такого же ресурса — вежливо умолчим. Так сокращение потребления смазки было связано исключительно с отсутствием этой самой смазки.

Второй важный вопрос, на который обязательно нужно ответить: сколько двигатель расходует масла? До литра от ТО до ТО? Да и пусть расходует, на здоровье. Литр на тысячу? Пора задуматься и поискать причины. Литр на сотню? Намедни, разговаривая с мастерами, был подробно обсужден хондовский К24А, аккордовский мотор, так же начинающий со временем страдать масложором.

Его привезли на ремонт, когда потребление дошло до 4 л/1000 км. Вот это много — пора вскрывать и перебирать. Но перед тем, как это сделать, следует убедиться, что масло именно сгорает в камерах, а не вытекает, например: большие объемы долива зачастую связаны с течами сальников и сливной пробки, клапанной крышки и многого другого. То есть первым делом нужно ответить на простой вопрос: а мотор-то у вас сухой? Чистый? Если нет, то дело не в «ужоре», а в орошении дорог продуктами нефтянки.