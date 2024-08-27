Густой сизый дым из выхлопной трубы способен напугать любого автовладельца: даже ребенок знает, что это симптом плохо сгорающего в камерах масла. Поэтому — срочно в сервис, диагностировать. Хотя что тут диагностировать? Тут считать надо: останется ли что-то от премии и какой кредит придется брать? Ведь мастера, к бабке не ходи, подтвердят опасения: переборка, машина-то не новая. Но перед тем, как решиться на суровую инвестицию, стоит взять время на обдумывание. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Далеко не все автовладельцы эксплуатируют «железного коня» в ежедневном режиме: одни предпочитают общественный транспорт в будни, другие используют корпоративную машину, третьи и вовсе садятся за руль раз в год по обещанию. И вот во время очередного пуска замечают, что из трубы идет синий дым: горит масло. То есть нужно ремонтировать двигатель.

Подобная операция даже в случае с массовым и широко распространенным авто, обладающим простым и хорошо уже изученным атмосферным агрегатом, обойдется в шестизначную сумму, что впишется в незначительное число семейных бюджетов. Одним словом, удар по возможностям, удар по потребностям.

Ведь любой диагност, к которому помчится автовладелец, подтвердит самые «черные мысли»: раз дымит — надо ремонтировать. Даже если по мелочи (новые маслосъемные колпачки, кольца, промыть и раскоксовать) — это уже тысяч пятьдесят, но делаем же «для себя», «нормально». А полный спектр работ так и вовсе встанет в кругленькую сумму. Эх, не поедет кто-то в отпуск, да и зиму предстоит переживать в старой куртке и старых же башмаках. В этот момент нужно остановиться, выдохнуть и взять время на раздумье. Утро вечера мудренее.

Фото globallookpress.com

Ведь заводя тот же самый автомобиль следующим утром, можно заметить куда меньше дыма. А если еще и катнуть машину как следует, дав мотору поработать на высоких оборотах, пагубный симптом и вовсе исчезнет.

И нет в этом ничего удивительного: на подержанных ТС за время простоя те же самые маслосъемные колпачки могут крепко обсохнуть, что и приведет к появлению дымка.

Наполнятся, напитаются маслом заново — и все заработает, как требовал инженер-создатель. Кстати, замена «колпаков» — операция, в рамках которой не требуется снимать ГБЦ, только крышку, да и стоит она не дорого. На худой конец, можно и сделать. Так же могут немного залечь масляные кольца, машина ведь у нас стояла, но и они отойдут, если хорошенько газануть на магистрали, набрав разрешенные 110 км/ч. Отойдут колечки — масло гореть перестанет.

Вывод прост: торопливость нужна в других местах и по другим поводам. Да, постояла, бывает. Да, чуть поддымливает. Но перед тем, как лезть руками в мотор, нужно дать возможность силовому агрегату «разбежаться», вдохнуть полной грудью. И только после инвестировать в движимость, ставшую недвижимостью.