Почему не стоит бросать мусор в автомобильную пепельницу

Человек, если он опрятный, всегда заботится о чистоте вокруг себя, отводя для мусора отдельное место — причем не только на своей территории. Хорошо, если для водителей временную функцию урны исполняет хотя бы штатная пепельница. Но, увы, в большинстве случаев все ненужное по-прежнему выбрасывается прямо во время движения за борт через открытое окошко. Чтобы в этом убедиться, достаточно остановиться на обочине оживленной трассы.

А ведь уже давно в распоряжении автолюбителей имеются разнообразные и удобные варианты хранения мусора. Водителю остается только своевременно от него избавляться. Но не на обочине или парковке.

Портативные урны

Самый цивилизованный способ складирования отходов во время поездок — специальная пластиковая урна для автомобиля, которая отличается от бытового аналога компактными размерами. Некоторые модели оснащены универсальным креплением, позволяющим подвесить или установить их в самых разных уголках салона машины. В продаже есть масса вариантов, и цена самого простого из них в интернет-магазинах стартует в среднем от 600 рублей.