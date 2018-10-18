Почему не стоит бросать мусор в автомобильную пепельницу

Если животные метят свою территорию естественными отправлениями, то люди в самую первую очередь свидетельствуют о своем присутствии оставшимся мусором. Разнообразные отходы на протяжении веков считаются верным признаком среды обитания человека, и автомобиль в этом смысле не исключение.
Человек, если он опрятный, всегда заботится о чистоте вокруг себя, отводя для мусора отдельное место — причем не только на своей территории. Хорошо, если для водителей временную функцию урны исполняет хотя бы штатная пепельница. Но, увы, в большинстве случаев все ненужное по-прежнему выбрасывается прямо во время движения за борт через открытое окошко. Чтобы в этом убедиться, достаточно остановиться на обочине оживленной трассы.
А ведь уже давно в распоряжении автолюбителей имеются разнообразные и удобные варианты хранения мусора. Водителю остается только своевременно от него избавляться. Но не на обочине или парковке.
Портативные урны
Самый цивилизованный способ складирования отходов во время поездок — специальная пластиковая урна для автомобиля, которая отличается от бытового аналога компактными размерами. Некоторые модели оснащены универсальным креплением, позволяющим подвесить или установить их в самых разных уголках салона машины. В продаже есть масса вариантов, и цена самого простого из них в интернет-магазинах стартует в среднем от 600 рублей.
Кухонный контейнер
В качестве портативной урны удобно использовать простой кухонный пластиковый контейнер, куда также можно вложить полиэтиленовый пакет, чтобы легко и просто избавляться от накопленного мусора. Главное, чтобы он был удобной формы и подходящих размеров.
Полиэтиленовый пакет
В конце концов, отходы в салоне машины можно складировать в полиэтиленовый пакет. В отличие от наших дедушек и бабушек, которые сушили этот дефицитный товар вместе с посудой на кухне, у нас есть возможность их одноразового использования. Причем в супермаркетах от разновидностей мусорных пакетов разбегаются глаза.
Пепельницы
Самым дискомфортным способом временного хранения отходов в машине остаются пепельницы. Во-первых, не стоит забывать, что по определению эти небольшие емкости предназначены для окурков, и если огрызок от яблока туда влезет, то для банановой кожуры место вряд ли найдется. А переполненная пепельница — это всегда искушение выбросить очередной окурок или использованную салфетку за борт. Во-вторых, после того, как там побывали органические отходы, ее приходится мыть, чтобы устранить неприятный запах. Так что для мусора в салоне автомобиля ничего лучше пакетов пока не придумали.