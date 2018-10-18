Пять самых ненужных опций в машине для задних пассажиров

В условиях тотальной экономии члены среднестатистической российской семьи, путешествующие на заднем диване, вряд ли будут сильно жалеть об отстуствии подставки для ног или встроенном в кресло массажере. Впрочем, наверняка наш список будет актуален даже для тех, кто ориентирован на модели премиум-класса.
Подставка для ног
Конечно, в данном случае речь не идет о конструкции, предназначенной для удобства и безопасности малолетнего ребенка, сидящего в детском автокресле. А что касается подставки для ног взрослого пассажира на заднем диване, то ее можно считать одним из самых самых бесполезных аксессуаров в автомобиле. Не исключено, что именно по этой причине дилеры некоторых брендов нередко предлагают ее в подарок своим клиентам. А между прочим, цена такой безделушки для моделей одного из премиальных производителей доходит до 9000 рублей.