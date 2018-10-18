Пять самых ненужных опций в машине для задних пассажиров

Фото www.eldelarubita.com
Не секрет, что при продаже машин дилерам свойственно навязывать покупателям не слишком востребованное оснащение. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» отметил ряд бесполезных опций, которые предлагаются для пассажиров второго ряда. На таком оборудовании можно смело сэкономить, даже если вы покупайте семейную машину, и вам важен комфорт на «галерке».
Иван Флягин

В условиях тотальной экономии члены среднестатистической российской семьи, путешествующие на заднем диване, вряд ли будут сильно жалеть об отстуствии подставки для ног или встроенном в кресло массажере. Впрочем, наверняка наш список будет актуален даже для тех, кто ориентирован на модели премиум-класса.

Подставка для ног

Конечно, в данном случае речь не идет о конструкции, предназначенной для удобства и безопасности малолетнего ребенка, сидящего в детском автокресле. А что касается подставки для ног взрослого пассажира на заднем диване, то ее можно считать одним из самых самых бесполезных аксессуаров в автомобиле. Не исключено, что именно по этой причине дилеры некоторых брендов нередко предлагают ее в подарок своим клиентам. А между прочим, цена такой безделушки для моделей одного из премиальных производителей доходит до 9000 рублей.

Функция для рассеянных родителей

В последние годы в США участились несчастные случаи, когда оставленные в автомобилях дети умирали от жары и удушья. На эту проблему оперативно отреагировал мировой автопром, и в помощь рассеянным родителям предложил в машинах функцию, которая сигналит им о забытом на «галерке» ребенке. Но, увы, датчики, расположенные в задней части салона, срабатывают только на движение и никак не реагируют на спящего малыша.

А именно в таком состоянии детей чаще всего и оставляют в машине. Так что возникает вопрос: какой в этом смысл? На российском рынке уже продаются модели с подобным оборудованием, которое доступно в пакете с комплексом других опций за 90 000 рублей. Причем речь не идет о премиальном сегменте.

Массаж

Еще одно откровенно спорное предложение — массажер, встроенный в сиденье. Если речь не идет о диване для VIP-персоны в представительском классе, то для обычного пассажира в семейном авто вряд ли подобная роскошь так необходима. Тем более, такой массаж имеет мало общего с этой процедурой в ее классическом понимании. Да и обойдется в копеечку — опция предлагается в пакетах стоимостью от пары десятков тысяч рублей и выше.

Столики

Даже если откидные пластиковые столики на спинках передних сидений сами по себе обходятся недорого, то, конечно, дилеры их тоже предложат в пакетах в качестве дополнительного оборудования. Спору нет, опция действительно пригодится тем, кто не расстается с ноутбуком. Но ведь более мелкие предметы — смартфоны, книги, еду, бутылки, стаканы — во время движения оставлять на столике опасно — все это легко слетает при резком торможении, в повороте, на кочке и яме.

Шторки

Возможно, в теплых южных краях солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей — опция нужная. Только вот в средней полосе России большую часть года мы проживаем в ненастье и сумерках. Тем более, чаще всего эта конструкция в использовании оказывается очень хрупкой, и если уж кому-то летом все-таки крайне необходимо спрятаться в машине от солнца, то более разумной альтернативой будет тонировка задних стекол.

авторынок, дилеры, производители, технология, аксессуары, автосалоны, купить машину
18 октября 2018
785