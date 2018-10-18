Пять самых ненужных опций в машине для задних пассажиров

Массаж

Еще одно откровенно спорное предложение — массажер, встроенный в сиденье. Если речь не идет о диване для VIP-персоны в представительском классе, то для обычного пассажира в семейном авто вряд ли подобная роскошь так необходима. Тем более, такой массаж имеет мало общего с этой процедурой в ее классическом понимании. Да и обойдется в копеечку — опция предлагается в пакетах стоимостью от пары десятков тысяч рублей и выше.

Столики

Даже если откидные пластиковые столики на спинках передних сидений сами по себе обходятся недорого, то, конечно, дилеры их тоже предложат в пакетах в качестве дополнительного оборудования. Спору нет, опция действительно пригодится тем, кто не расстается с ноутбуком. Но ведь более мелкие предметы — смартфоны, книги, еду, бутылки, стаканы — во время движения оставлять на столике опасно — все это легко слетает при резком торможении, в повороте, на кочке и яме.

Шторки

Возможно, в теплых южных краях солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей — опция нужная. Только вот в средней полосе России большую часть года мы проживаем в ненастье и сумерках. Тем более, чаще всего эта конструкция в использовании оказывается очень хрупкой, и если уж кому-то летом все-таки крайне необходимо спрятаться в машине от солнца, то более разумной альтернативой будет тонировка задних стекол.