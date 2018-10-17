Подвоз бензина: помощь попавшему в беду или откровенный развод на деньги

Куда бежать, кому звонить, если автомобиль предательски встал посреди дороги вследствие нехватки горючки? И хорошо, когда в багажнике на всякий «пожарный» лежит канистра, а до ближайшей заправки рукой подать. А что делать при других, более печальных раскладах?
Найти ответы на эти и другие вопросы вашему корреспонденту помог — не по собственной воле — его избранник сердца. Ответственный, вроде бы, автомобилист с внушительным стажем вождения не успел вовремя «погасить лампочку» и постыдно, словно новичок, заглох на одной из столичных улиц. Канистры у него, конечно же, в машине не оказалось. Да и далеко не на всех заправках, как известно, заливают топливо в емкость.