Подвоз бензина: помощь попавшему в беду или откровенный развод на деньги

Фото: www.geturgently.com
Российские компании, выручающие автомобилистов на дороге, могут похвастать широким спектром услуг, в который, помимо прочего, входит и подвоз топлива. В теории все просто: залил, завелся, заплатил. Однако когда дело доходит до практики, у водителей возникает множество вопросов. Все тонкости сервиса доставки горючего — в материале портала «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

Куда бежать, кому звонить, если автомобиль предательски встал посреди дороги вследствие нехватки горючки? И хорошо, когда в багажнике на всякий «пожарный» лежит канистра, а до ближайшей заправки рукой подать. А что делать при других, более печальных раскладах?

Найти ответы на эти и другие вопросы вашему корреспонденту помог — не по собственной воле — его избранник сердца. Ответственный, вроде бы, автомобилист с внушительным стажем вождения не успел вовремя «погасить лампочку» и постыдно, словно новичок, заглох на одной из столичных улиц. Канистры у него, конечно же, в машине не оказалось. Да и далеко не на всех заправках, как известно, заливают топливо в емкость.

Фото: www.videoblocks.com

Первое, что герой этой истории попытался сделать, это обратиться за помощью к другим водителям. Но простояв с вытянутой рукой с десяток минут, сдался. Не повезло — отзывчивых рулевых на дороге не нашлось. Звонить своим друзьям мой бойфренд не стал: то ли постеснялся, то ли в самом деле время было позднее. Терзаясь сомнениями, он связался с первой выскочившей в «Гугле» службой техпомощи и заказал услугу подвоза топлива.

«Спасатель» прибыл на место буквально через 15—20 минут после звызова. Ну еще бы — ночью-то по пустым дорогам! Привезли бедолаге 10 литров АИ-92, облегчили кошелек на 2000 целковых. Да, отнюдь не бюджетно. Уже на следующий день, обзвонив ради интереса несколько других компаний, мы выяснили, что цена этой услуги в Москве стартует с отметки в 1400 рублей…

Фото: newcar.xcar.com.cn

Столичные службы техпомощи, готовые доставить горючку, работают по одной из двух схем: либо берут с клиента деньги отдельно за услугу и за бензин (по чеку с АЗС), либо устанавливают фиксированную стоимость, в которую уже входит топливо. Водители одних компаний вооружены канистрами на 5 литров, других — на 10. Время прибытия варьируется в пределах 30—50 минут, если шофер попал в беду днем, когда дороги несвободны.

Любопытно, что по словам специалиста «технички», выручившего моего друга, чаще других за услугой подвоза топлива обращаются вовсе не пустоголовые блондинки, как можно было бы подумать, а солидные, уверенные в себе мужчины. На женщин приходится порядка 20% заявок. Вероятно, это связано с тем, что дамы в силу своей природы более предусмотрительны и осторожны.

Как бы там ни было, заглохнуть на «голодной» машине может кто угодно: и новичок, и профессионал, и дерзкий «мажор», и заботливый отец пятерых детей. Ведь даже самый ответственный в мире водитель, у которого уровень горючки никогда не опускается ниже ¾ бака, не застрахован от непредвиденных поломок авто — скажем, неисправности датчика уровня топлива.

Фото: www.aca.al

Спорить с тем, что подвоз топлива — услуга весьма полезная, было бы глупо. Техпомощь в самом деле выручит в затруднительной ситуации, когда подмоги ждать не от кого. Да, на первый взгляд, за этот сервис просят неприлично много денег. Однако если вдуматься и просчитать альтернативные варианты, то он уже не будет казаться столь разорительным.

– Цену можно разложить на два основных критерия: расстояние до клиента и качество услуги. Если предложить водителю самостоятельно добраться до АЗС, оставив машину, то он потратит не менее 500 рублей на такси до заправки и обратно, еще 500 — на покупку пластиковой канистры (металлическая — от 1000 целковых) и как минимум 200 на воронку. Или другой не менее дешевый вариант — эвакуация до АЗС, от 2500 рублей, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в компании «Русский АвтоМотоКлуб».

… Кстати сказать, далеко не все столичные водители знают о том, что на платных дорогах — к примеру, M11 или «Северном обходе Одинцова» — доставка горючки осуществляется совершенно безвозмездно. И даже за топливо автомобилистам рассчитываться не нужно: оно включено в стоимость проезда. Заливают в случае необходимости не более 5 литров — этого, как правило, вполне достаточно, чтобы добраться до ближайшей заправки.

АЗС, бензин, цены на топливо, платные дороги, дорога, трасса, дизельное топливо, обман
17 октября 2018
1308