Подвоз бензина: помощь попавшему в беду или откровенный развод на деньги

Спорить с тем, что подвоз топлива — услуга весьма полезная, было бы глупо. Техпомощь в самом деле выручит в затруднительной ситуации, когда подмоги ждать не от кого. Да, на первый взгляд, за этот сервис просят неприлично много денег. Однако если вдуматься и просчитать альтернативные варианты, то он уже не будет казаться столь разорительным.

– Цену можно разложить на два основных критерия: расстояние до клиента и качество услуги. Если предложить водителю самостоятельно добраться до АЗС, оставив машину, то он потратит не менее 500 рублей на такси до заправки и обратно, еще 500 — на покупку пластиковой канистры (металлическая — от 1000 целковых) и как минимум 200 на воронку. Или другой не менее дешевый вариант — эвакуация до АЗС, от 2500 рублей, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в компании «Русский АвтоМотоКлуб».

… Кстати сказать, далеко не все столичные водители знают о том, что на платных дорогах — к примеру, M11 или «Северном обходе Одинцова» — доставка горючки осуществляется совершенно безвозмездно. И даже за топливо автомобилистам рассчитываться не нужно: оно включено в стоимость проезда. Заливают в случае необходимости не более 5 литров — этого, как правило, вполне достаточно, чтобы добраться до ближайшей заправки.