Как с помощью смартфона сэкономить на страховке машины

Сейчас страховать машину КАСКО могут позволить себе далеко не все автовладельцы, поскольку такой полис для многих представляется непозволительной роскошью. Но есть, оказывается, способ застраховаться значительно дешевле.
Максим Строкер

Большинство застрахованных сейчас по КАСКО транспортных средств — новые авто возрастом до трех лет. Это объясняется просто: при покупке машины в кредит в обязательном порядке приходится оформлять такой полис. Покупающие легковушку у дилера в автосалоне с помощью иных финансовых схем или приобретающие не новое транспортное средство с КАСКО связываются намного реже. Дорого потому что. В аварию, может быть и не попадешь, а немалые деньги за годовой полис отдашь. А от мелких аварий отчасти защитит ОСАГО. Но при этом никто не обещал, что дорожные инциденты обойдут тебя стороной и в какой-то момент можно очень горько пожалеть, что, извините за тавтологию, пожалел денег на КАСКО своей не новой, конечно, но и отнюдь не дешевой в восстановлении машины.

Но умные люди, как выясняется, придумали такую штуку как «поминутное страхование». Именно такой сервис запустило НПО «СтарЛайн».

Идея заключается в следующем. Стоимость полиса поминутного КАСКО складывается из двух частей. Первая из них, так называемая «базовая», страхует риски по ущербу и хищению машины во время стоянки. Ее стоимость, в среднем, составляет примерно одну треть от цены стандартного полиса КАСКО. Она зависит от марки и модели автомобиля, его года выпуска, стажа вождения и возраста водителя.

Вторая часть стоимости — «поминутная». Ее размер зависит, по большому счету, уже от самого водителя, т. е. от его стиля управления автомобилем, а также от погодных условий и дорожной обстановки на маршруте. Причем, коэффициенты, определяющие цену в зависимости от манеры езды автовладельца, не фиксированы раз и на всегда, а могут меняться в меньшую сторону, в зависимости от повседневного поведения на дороге. В договоре указана «базовая» стоимость минуты, которая сможет только уменьшиться (до 20 %), если вы регулярно аккуратно водите.

Собственно, в этом и заключается главное ноу-хау сервиса «поминутного КАСКО» — в непрерывном отслеживании реальных параметров движения машины и интерактивном перерасчете цены страховки в зависимости от них.

Технология, применяемая НПО «СтарЛайн» для выполнения этой цели, не требует установки какого-либо дополнительного оборудования на машину. Поэтому был выбран иной путь. Сейчас практически у всех автовладельцев имеется смартфон. И при езде в машине гаджет, фактически, совершает в точности те же перемещения в пространстве, что и сама машина — разгоняется, тормозит, маневрирует и поворачивает. Поэтому для отслеживания манеры езды водителя вполне можно установить на его смартфон специальное приложение, которое будет использовать в своей работе GPS-приемник и акселерометры мобильного устройства. При этом, имея данные о текущих координатах и скорости авто, приложение вполне может учитывать еще и факты нарушения скоростного режима автомобилистом. Разумеется, в ГИБДД, никто не будет отправлять информацию о ваших нарушениях, но на коэффициент расчета поминутной страховки это влияет.

Как бы то ни было, но старлайновское «поминутное страхование» совершенно не требует от водителя «как в омут головой» подписываться на участие в этом проекте. Любой желающий может установить на своем смартфоне приложение и в демо-режиме поездить и посмотреть, как оно оценивает его повседневную манеру езды, насколько аварийно-опасными маршрутами он ездит и прочие детали.

Для этого перед поездкой достаточно задать примерную продолжительность поездки (в течении которой, собственно на машину распространяется страховка) и нажать на кнопочку «Старт» на экранчике своего смартфона. Если поездка завершится раньше — жмем на аналогичную кнопку «Стоп». Покатавшись несколько дней в демо-режиме, автовладелец сможет точно оценить свои возможные расходы на поминутное страхование и узнать сколько удалось сэкономить на КАСКО. При движении в пробке расчетная стоимость минуты автоматически уменьшается вдвое.

А благодаря аккуратному вождению человек может получить дополнительную скидку до 20 % на страхование поездки.

Кроме того, чем меньше человек пользуется машиной, тем меньше он платит за страховку. В этом, собственно, главное отличие «поминутного страхования» от обычного КАСКО. Стандартный полис, как известно, не учитывает этого и автовладелец, фактически, платит за него так, будто он непрерывно ездит на машине в течение всего периода действия договора со страховой компанией.

Теория — это хорошо, но гораздо легче оценить поминутное КАСКО на конкретных примерах. Так, для молодого водителя (допустим — 24 года и со стажем вождения в три года) и машины Hyundai Solaris 2018 года выпуска стоимость страхования на стоянке от угона и ущерба составит 761 рубль в месяц и 3,12 рубля — за минуту страхования в движении по риску «ущерб в ДТП». Если молодой человек за месяц осуществляет около 20 поездок по 20—25 минут каждая, то цена его поминутного КАСКО на год составит примерно 25 000 рублей. Это на 37 % дешевле, чем при оформлении им стандартного полиса этого вида страхования.

В другом примере пусть у нас будет фигурировать Skoda Rapid-двухлетка и ее 37-летний хозяин с шоферским стажем в 17 лет. В этом случае страховка от угона и ущерба на стоянке не будет сильно отличаться от аналогичного показателя в предыдущем примере — 778 рублей в месяц. Зато поминутное КАСКО в поездках составит 2,19 рубля за минуту. При 25 поездках в месяц по 20 минут получится, что за год такой страховки нужно будет отдать 24 000 рублей — на 30 % дешевле обычного КАСКО с аналогичным страховым покрытием.

На данный момент страховые услуги в рамках поминутного КАСКО StarLine Страхование оказывает страховая компания ООО «Инкор Страхование», но на подходе и другие компании-страховщики. Технологическим партнером выступает компания «Р-Телематика». Приобрести поминутный полис КАСКО могут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.

Приложение доступно на IOS и Android.

14 декабря 2018
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