Как с помощью смартфона сэкономить на страховке машины

Большинство застрахованных сейчас по КАСКО транспортных средств — новые авто возрастом до трех лет. Это объясняется просто: при покупке машины в кредит в обязательном порядке приходится оформлять такой полис. Покупающие легковушку у дилера в автосалоне с помощью иных финансовых схем или приобретающие не новое транспортное средство с КАСКО связываются намного реже. Дорого потому что. В аварию, может быть и не попадешь, а немалые деньги за годовой полис отдашь. А от мелких аварий отчасти защитит ОСАГО. Но при этом никто не обещал, что дорожные инциденты обойдут тебя стороной и в какой-то момент можно очень горько пожалеть, что, извините за тавтологию, пожалел денег на КАСКО своей не новой, конечно, но и отнюдь не дешевой в восстановлении машины.

Но умные люди, как выясняется, придумали такую штуку как «поминутное страхование». Именно такой сервис запустило НПО «СтарЛайн».

Идея заключается в следующем. Стоимость полиса поминутного КАСКО складывается из двух частей. Первая из них, так называемая «базовая», страхует риски по ущербу и хищению машины во время стоянки. Ее стоимость, в среднем, составляет примерно одну треть от цены стандартного полиса КАСКО. Она зависит от марки и модели автомобиля, его года выпуска, стажа вождения и возраста водителя.

Вторая часть стоимости — «поминутная». Ее размер зависит, по большому счету, уже от самого водителя, т. е. от его стиля управления автомобилем, а также от погодных условий и дорожной обстановки на маршруте. Причем, коэффициенты, определяющие цену в зависимости от манеры езды автовладельца, не фиксированы раз и на всегда, а могут меняться в меньшую сторону, в зависимости от повседневного поведения на дороге. В договоре указана «базовая» стоимость минуты, которая сможет только уменьшиться (до 20 %), если вы регулярно аккуратно водите.