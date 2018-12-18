Пять легковушек, которые почти никогда не останавливает ГИБДД

До сих пор никто всерьез не пытался выбирать авто по признаку пониженного внимания к модели со стороны дорожной полиции. Не претендуя на истину в последней инстанции, предлагаем свой ТОП5 легковушек, которых реже всего беспричинно тормозят правоохранители.
Максим Строкер

Одну машину полиция «тормозит» для проверки документов и оценки трезвости водителя регулярно, а другую — почти никогда. Это утверждение не вполне работает, когда, например, в городе действует какой-нибудь «план-перехват» по авто с конкретными приметами или имеет место рейд ГИБДД по проверке всех проезжающих мимо водителей на предмет опьянения.

Но в среднестатистических условиях различия по показателю «останавливаемость» между моделями бывают очень велики. Впервые сей феномен привлек внимание автора этих строк несколько лет назад. Тогда у властей как раз обострилась борьба с пьянством за рулем и они ввели драконовские наказания для алкашей-водителей.

Skoda Octavia Combi, оказавшаяся в тот момент в моем распоряжении, просто поразила своей «бестелесностью» для встречных сотрудников ГИБДД. Несколько раз сталкивался со сплошной проверкой всех проезжающих машин толпой гаишников в сопровождении бойцов ОМОН, и — миновал эти пикеты вообще без остановок. Полицейские смотрели буквально «сквозь» чешский универсал, словно это было пустое место на асфальте.

Характерно, что до сих пор, садясь за руль каждого нового поколения Octavia Combi я точно знаю: если ты сам не нарушаешь ПДД, ни одна полицейская душа тобой на дороге не заинтересуется. Видимо ГИБДД знает о владельцах универсала нечто, что делает последних абсолютно не интересными персонажами ни с позиции штрафного протокола, ни с точки зрения взяточного потенциала.

Примерно такой же «антипатией» со стороны полицейских, как показывает практика, пользуется другой «птенец гнезда Volkswagen» — «каблучок» VW Caddy в пассажирской версии. Надо полагать, что граждане, приобретающие подобные авто, настолько прагматичны и железобетонно рассудительны, что «подкатывать» к ним с тем или иным полицейским «разводом» — себе дороже.

История общения автора этих строк с SsangYong Tivoli не столь длительна как с продукцией VAG — упомянутый «кореец» пока еще даже одного поколения не разменял. Но аллергию у полицейских, похоже, выработать уже успел. Модель редкая, относительно дорогая на нашем рынке, приобретают ее, по всем признакам, люди, скажем так, своеобразные. С которыми, судя по всему, даже полиции лишний раз дела иметь не хочется.

Не менее «невидима» для патрулных Subaru Legacy. В начале продаж на отечественном рынке сотрудники этот седан нет-нет, да останавливали — преимущественно с целью посмотреть поближе на новинку и разузнать подробности о ней у владельца. Но сейчас и этот интерес к «японцу» иссяк, авто превратилось в «модель-невидимку», что не может не радовать.

Пятерка самых «незаметных» для полиции легковушек была бы не полна без француза Citroёn C4 Picasso. Подчеркнуто-дизайнерская внешность модели и ее высокая стоимость сужают круг ее владельцев до группы оригиналов, которым важно быть «не как все» в потоке. А какой нарушитель ПДД стремится привлечь к себе внимание, в том числе и полицейское?! Взять с такого любителя, как говорится, нечего, вот и нет смысла лишний раз махать полосатым жезлом в сторону этого «француза».

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19 декабря 2018
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