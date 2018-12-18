Пять легковушек, которые почти никогда не останавливает ГИБДД

Одну машину полиция «тормозит» для проверки документов и оценки трезвости водителя регулярно, а другую — почти никогда. Это утверждение не вполне работает, когда, например, в городе действует какой-нибудь «план-перехват» по авто с конкретными приметами или имеет место рейд ГИБДД по проверке всех проезжающих мимо водителей на предмет опьянения.

Но в среднестатистических условиях различия по показателю «останавливаемость» между моделями бывают очень велики. Впервые сей феномен привлек внимание автора этих строк несколько лет назад. Тогда у властей как раз обострилась борьба с пьянством за рулем и они ввели драконовские наказания для алкашей-водителей.

Skoda Octavia Combi, оказавшаяся в тот момент в моем распоряжении, просто поразила своей «бестелесностью» для встречных сотрудников ГИБДД. Несколько раз сталкивался со сплошной проверкой всех проезжающих машин толпой гаишников в сопровождении бойцов ОМОН, и — миновал эти пикеты вообще без остановок. Полицейские смотрели буквально «сквозь» чешский универсал, словно это было пустое место на асфальте.