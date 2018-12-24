Почему зимой лопаются противотуманки

Таких жалоб от водителей на автомобильных форумах встречается огромное количество. Трещины на стекле ПТФ появляются систематически, вне зависимости от производителя и типа лампы, причем иногда даже на одном и том же месте. Если это происходит не от наезда на сугроб и не от попавшего в стекло гравия, то речь идет о термальных трещинах, возникающих в результате резкого перепада температур.

В отличие от обычных фар, противотуманки отличаются малым размером и объемом внутренней полости, где лампа расположена близко к стеклу. В результате линза очень быстро нагревается и при попадании на нее холодного снега или воды из лужи, возникает трещина. Чаще всего это происходит, когда ПТФ работают в длительном режиме, во время вялотекущих пробок, где отсутствует естественная аэродинамическая вентиляция. Кроме того, теплоотдача существенно нарушается у загрязненных противотуманок.