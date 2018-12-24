Почему зимой лопаются противотуманки

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Одна из неприятностей, которая часто случается с автомобилем в зимнее время — лопнувшая противотуманная фара (ПТФ). Понятно, что если она расположена в самой нижней части бампера, шансов ее повредить в результате наезда на снежный сугроб гораздо больше. Но часто случается, что стекло на противотуманках трескается совсем по другой причине и непременно зимой…
Иван Флягин

Таких жалоб от водителей на автомобильных форумах встречается огромное количество. Трещины на стекле ПТФ появляются систематически, вне зависимости от производителя и типа лампы, причем иногда даже на одном и том же месте. Если это происходит не от наезда на сугроб и не от попавшего в стекло гравия, то речь идет о термальных трещинах, возникающих в результате резкого перепада температур.

В отличие от обычных фар, противотуманки отличаются малым размером и объемом внутренней полости, где лампа расположена близко к стеклу. В результате линза очень быстро нагревается и при попадании на нее холодного снега или воды из лужи, возникает трещина. Чаще всего это происходит, когда ПТФ работают в длительном режиме, во время вялотекущих пробок, где отсутствует естественная аэродинамическая вентиляция. Кроме того, теплоотдача существенно нарушается у загрязненных противотуманок.

Согласитесь, отказаться включать их зимой по этой причине — не вариант. Невзирая на то, что, согласно нашим законаму, установка передних ПТФ носит факультативный характер, при их наличии глупо ими не пользоваться, например, во время снегопада. Ведь в условиях плохой видимости обычные фары часто не справляются со своей задачей, а более широкое световое пятно от противотуманок равномерно «просвечивает» проезжую часть и обочину плоским горизонтальным лучом.

Самый распространенный способ решить эту проблему следующий: во-первых, необходимо пользоваться лампами номинальной мощности, а во-вторых, забронировать противотуманки защитной прозрачной пленкой толщиной около 1,5 мм. Это нельзя считать панацеей, но, как показывает практика, многим такой способ помогает.

Некоторые автолюбители, прежде чем это сделать, даже выламывают металлический отражатель, прикрывающий лампу спереди, так как оно провоцирует локальный перегрев. Но поступать так не стоит, ведь в результате ухудшаются световые характеристики фар. В любом случае не следует забывать, что пользоваться противотуманками в постоянном режиме не рекомендуется — не только потому что они очень быстро перегреваются, но и поскольку в ясную погоду эти приборы мешают другим водителям.

запчасти, комплектующие, техническое обслуживание
24 декабря 2018
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