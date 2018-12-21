Спрос на люксовые автомобили в России продолжает расти

Рост продаж Luxury-автомобилей продолжается третий месяц подряд. Традиционно самым популярным стал Mercedes-Maybach S-класса. Реализованные «немцы» заняли 38% от общего объема продаж в этом сегменте. За последний осенний месяц в руки к покупателям ушел 51 большой седан. У нас модель представлена с тремя моторами — на выбор, мощностью 367, 469 и 630 л. с. Ценник на авто стартует от 9 080 000 рублей.

Второе место досталось автомобилям Bentley, которые разошлись тиражом в 33 экземпляра. А на третьей строчке прописалась марка Maserati: итальянцы сбыли у нас 27 машин.

Также в пятерку лидеров вошли Lamborghini с 12 проданными авто и Rolls-Royce с показателем в девять единиц. Кстати, еще за это время купили два Ferrari.

Самым большим спросом такие люксовые автомобили пользуются в Москве, где приобрели 85 авто (60% от общих продаж). За Белокаменной с большим отставанием следует Санкт-Петербург (13 экземпляров) и Подмосковье (девять машин). Еще пять штук купили в Новосибирском регионе, по три — в Краснодарском крае и Воронежской области, по две — в Самарской и Ростовской, и оставшиеся 12 автомобилей разошлись по разным регионам.