5 пятилетних японских кроссоверов ценой до 600 000 рублей

Продукты японского автопрома славятся своей надежностью, и поэтому на вторичном рынке пользуются огромной популярностью. Учитывая, что россияне души не чают во всякого рода кроссоверах и внедорожниках, портал «АвтоВзгляд» отметил самые доступные варианты стоимостью до 600 000 рублей и не старше 2013 года выпуска.
Необязательно быть миллионером, чтобы стать владельцем подержанного SUV в приличном состоянии из Страны восходящего солнца. Ведь пять лет для «японца» — не возраст.
За сумму в пределах 600 000 «деревянных» можно выбрать не только надежный компактный кроссовер, но даже малокалиберный «вездеход» с пробегом от 50 000 — 60 000 километров. Лидирует в нашем рейтинге компания Nissan — три из пяти участника оказались представителями именно этого бренда.
Nissan Juke
Чаще всего в указанной категории предлагаются дорестайлинговые Nissan Juke 2013 — 2014 годов выпуска по цене от 500 000 рублей. На официальном рынке этот компактный японский кроссовер доступен у нас только с мотором объемом 1,6 л мощностью 117 л. с. и бесступенчатым вариатором.
Именно такие версии доступны на «вторичке», и, конечно, речь идет исключительно о машинах с передним приводом. Хотя встречаются варианты с 1,6-литровым 94-сильным агрегатом на «механике». Пробег машин в среднем стартует от 50 000 километров.
Еще один популярный представитель компании Nissan пятилетнего возраста обойдется чуть дороже предыдущего варианта — он доступен в среднем от 520 000 рублей. Речь идет о компактном кроссовере Qashqai, который в указанной категории встречается чуть реже.
Самыми доступными экземплярами остаются переднеприводные версии, заряженные тем же тандемом, что упомянутый Juke — 1,6-литровый мотор мощностью 117 л. с. и бесступенчатый вариатор. В среднем пробег таких машин составляет, как правило, минимум 70 000 километров.
Mitsubishi ASX
Японский долгожитель, компактный кроссовер Mitsubishi ASX, переживший за восемь лет три рестайлинга, встречается чуть реже «Кашкая», но его экземпляры 2013 года выпуска стоят дешевле — от 500 000 рублей.
При наличии такой суммы можно рассчитывать на базовые переднеприводные версии с 1,6-литровым мотором мощностью 117 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Средний пробег предлагаемых автомобилей стартует в основном от 70 000 километров.
Nissan Terrano, благополучно клонированный от нашего бестселлера Renault Duster, встречается еще реже. Самым старшим экземплярам исполнилось четыре года, потому что именно в 2014-ом модель вышла на российский рынок. Минимальная цена таких машин стартует от 530 000 — 540 000 рублей.
Речь идет о кроссоверах с 2-литровым мотором мощностью 135 л. с., который работает с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. Трудовой стаж указанных версий, как правило, не ниже 50 000 — 60 000 верст.
Suzuki Jimny
Если вас интересует рамный внедорожник, то за сумму около 600 000 целковых можно приобрести полноприводный Suzuki Jimny 2013 года выпуска. Хотя встречаются такие варианты на «вторичке» не так уж часто, а если и попадаются, то стоят несколько дороже.
Автомобили со средним пробегом от 60 000 — 70 000 километров оснащаются 1,3-литровым 85-сильным силовым агрегатом, который работает с пятиступенчатой «механикой». Варианты с «автоматом» предлагаются реже.