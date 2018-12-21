5 пятилетних японских кроссоверов ценой до 600 000 рублей

Необязательно быть миллионером, чтобы стать владельцем подержанного SUV в приличном состоянии из Страны восходящего солнца. Ведь пять лет для «японца» — не возраст.

За сумму в пределах 600 000 «деревянных» можно выбрать не только надежный компактный кроссовер, но даже малокалиберный «вездеход» с пробегом от 50 000 — 60 000 километров. Лидирует в нашем рейтинге компания Nissan — три из пяти участника оказались представителями именно этого бренда.