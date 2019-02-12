Как самому быстро и просто защитить от грязи камеру заднего вида

Объектив камеры заднего вида всегда расположен на задней части авто — в одном из самых грязных мест на кузове любой машины. Именно тут летящая с дороги грязь, снег и прочая гадость оседают прежде всего. В том числе и на «линзе» камеры.

В результате подъезжаешь, к примеру, к месту парковки, включаешь заднюю передачу и видишь на экране вместо картинки происходящего сзади какую-то грязную муть. То есть смысл существования камеры заднего вида изрядно теряется. Комфортно пользоваться этим по-настоящему полезным девайсом не получается.

Верней, это возможно, но только в сухую погоду. А поскольку в России чуть ли не три четверти года либо идет дождь, либо метет метель, то проблема очистки объектива видеокамеры заднего вида всегда будет актуальной.

Существует достаточно простое решение для рукастых обладателей подержанных кроссоверов, минивенов, универсалов и хетчбэков. Иначе говоря, моделей, у которых на заднем стекле штатно предусмотрен стеклоомыватель.