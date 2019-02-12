Как самому быстро и просто защитить от грязи камеру заднего вида

Камеры заднего вида уже давно перестали быть привилегией лишь машин премиального класса. Ими теперь оборудуют даже бюджетные легковушки. Но до сих пор лишь малая часть автопроизводителей устанавливает какую-либо защиту на объективы своих видеоустройств, и они моментально пачкаются в сырую погоду.
Максим Строкер

Объектив камеры заднего вида всегда расположен на задней части авто — в одном из самых грязных мест на кузове любой машины. Именно тут летящая с дороги грязь, снег и прочая гадость оседают прежде всего. В том числе и на «линзе» камеры.

В результате подъезжаешь, к примеру, к месту парковки, включаешь заднюю передачу и видишь на экране вместо картинки происходящего сзади какую-то грязную муть. То есть смысл существования камеры заднего вида изрядно теряется. Комфортно пользоваться этим по-настоящему полезным девайсом не получается.

Верней, это возможно, но только в сухую погоду. А поскольку в России чуть ли не три четверти года либо идет дождь, либо метет метель, то проблема очистки объектива видеокамеры заднего вида всегда будет актуальной.

Существует достаточно простое решение для рукастых обладателей подержанных кроссоверов, минивенов, универсалов и хетчбэков. Иначе говоря, моделей, у которых на заднем стекле штатно предусмотрен стеклоомыватель.

У таких машин рядом с объективом камеры на кузове нужно смонтировать дополнительную форсунку стеклоомывателя. Подойдет любая, даже самая дешевая. Устанавливается она так, чтобы струя жидкости била в объектив под некоторым углом, сметая грязь в сторону.

К форсунке с помощью трубочки подводится жидкость от омывателя заднего стекла. При каждом омывании заднего стекла будет смываться грязь и с камеры заднего вида. Обладатели седанов, у которых задний омыватель не предусмотрен конструкцией, могут изобразить что-то подобное.

Но это потребует не в пример больше трудозатрат — ведь трубку с омывайкой для камеры придется прокладывать от стеклоомывателя лобового стекла. А это уже совсем другой масштаб работ.

В любом случае, если нет желания заниматься чем-то подобным можно обойтись полумерой, которая полностью от грязи не убережет, но интенсивность загаживания объектива уменьшит радикально. Рецепт прост. В магазине автохимии берем какой-нибудь состав из серии «антидождь» и обрабатываем «стекляшку» видеокамеры.

После этого жидкие загрязнения на какое-то время перестанут липнуть к ней и девайс перестанет требовать постоянной протирки. Начнет опять пачкаться — повторяем обработку и наслаждаемся чистотой заднего вида дальше.

парковка, безопасность дорожного движения
12 февраля 2019
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