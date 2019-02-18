Чем опасен освежитель воздуха в салоне автомобиля

Речь идет о продукции, созданной с применением синтетических ароматизаторов, которые могут негативно воздействовать практически на все системы организма, включая иммунную. Причем зачастую человек не сразу чувствует недомогание, и болезненные симптомы проявляются уже спустя определенное время. Чем дольше он этим дышит, тем сложнее последствия.

Вредные искусственные вещества могут содержаться в самых разных освежителях, независимо от из типа — всем известных елочках, дезодорирующих спреях, блоках, устанавливаемых на вентиляционных решетках, а также в пузырьках с гелем.

В США медики уже вовсю бьют тревогу и выступают с заявлениями запретить подобную продукцию на законодательном уровне. За океаном уже широко публикуются данные, согласно которым искусственные ароматизаторы содержат откровенно ядовитую смесь ингредиентов, включая разрушительные токсические вещества, концерогены и аллергены. Среди них ацетон, нитрит натрия, бензол, толуол, бензоат натрия, пропан, формальдегид и фталаты.