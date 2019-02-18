Чем опасен освежитель воздуха в салоне автомобиля

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Каждому человеку характерна индивидуальная чувствительность к запахам, и у всех своя реакция на различные ароматические вещества. Кто-то выходит из «благоухающего» салона такси после десятиминутной поездки в обессиленном состоянии, с головной болью и тошнотой. А таксист с удовольствием вдыхает пары освежителя в течение всей рабочей смены. Как бы там ни было, а среди огромной массы ароматизаторов для автомобилей, значительная часть объективно вредит здоровью.
Иван Флягин

Речь идет о продукции, созданной с применением синтетических ароматизаторов, которые могут негативно воздействовать практически на все системы организма, включая иммунную. Причем зачастую человек не сразу чувствует недомогание, и болезненные симптомы проявляются уже спустя определенное время. Чем дольше он этим дышит, тем сложнее последствия.

Вредные искусственные вещества могут содержаться в самых разных освежителях, независимо от из типа — всем известных елочках, дезодорирующих спреях, блоках, устанавливаемых на вентиляционных решетках, а также в пузырьках с гелем.

В США медики уже вовсю бьют тревогу и выступают с заявлениями запретить подобную продукцию на законодательном уровне. За океаном уже широко публикуются данные, согласно которым искусственные ароматизаторы содержат откровенно ядовитую смесь ингредиентов, включая разрушительные токсические вещества, концерогены и аллергены. Среди них ацетон, нитрит натрия, бензол, толуол, бензоат натрия, пропан, формальдегид и фталаты.

Согласно исследованиям американских медиков, 34% людей страдают хотя бы одним из негативных побочных эффектов после воздействия подобных освежителей. Установлены наиболее распространенные симптомы — воспалительные процессы в дыхательных путях и на слизистых оболочках, приступы бронхиальной астмы, высыпания на коже и головная боль.

В качестве альтернативы искусственным ароматам специалисты рекомендуют продукты, изготовленные на основе эфирных масел. Но, увы, в отличие от химических освежителей, они у нас не так часто встречаются в продаже.

Хотя и с эфирными маслами не стоит перебарщивать, особенно, если в автомобиле долгое время проводят дети. Высокая концентрация этих веществ также может неблагоприятно сказываться на здоровье. Неслучайно такие ароматизаторы выпускаются в виде распылителей, которые позволяют дозировать порции.

Так что по возможности лучше избегать использовать подобные акскссуары в машине. Если вы регулярно следите за техническим состоянием своего авто, содержите салон в идеальной чистоте и периодически освежаете его качественной химчисткой, то шансы возникновения устойчивого постороннего запаха в машине сведутся к минимуму.

вред здоровью, безопасность дорожного движения, аксессуары, техническое обслуживание
18 февраля 2019
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