ГИБДД штрафует за отсутсвие техосмотра на 50 000 рублей

Фото: АвтоВзгляд
Если вы думаете, что сейчас в России нет штрафов за отсутствие техосмотра, то жестоко ошибаетесь. Так, из-за непомерно высоких наказаний, индивидуальный предприниматель должен постоянно держать в машине действующую диагностическую карту — под угрозой санкций в несколько десятков тысяч рублей!
Максим Строкер

В редакции портала «АвтоВзгляда» с огромным интересом изучили административно-судебную историю, приключившуюся с жителем Липецкой области Михаилом Черноусовым — индивидуальным предпринимателем, зарабатывающим на жизнь с помощью принадлежащего ему КамАЗа.

Ее завязка датируется аж ноябрем 2018 года, когда наш герой на своем грузовике с прицепом порожняком ехал на автомойку. И заехал под знак запрета движения грузового транспорта, где вскоре встретился с экипажем ДПС. В ходе оформления протокола «за знак» выяснилось, что срок действия диагностической карты на прицеп истек аж в июне.

Своей вины г-н Черноусов не отрицал, смирившись с положенным водителю грузовика за езду «без техосмотра» штрафом в 500 рублей и откровенно «не понимал» странных и настойчивых намеков со стороны бравого капитана ДПС по фамилии Талицких К. В. К видимой досаде сотрудников, пришлось им оформить на Михаила Черноусова 500-рублевый протокол и отпустить на все четынре стороны.

Штрафы наш герой оперативно оплатил, прицеп на техосмотр свозил и спокойно себе жил. Пока почти случайно не выяснил, что на его имя за отсутствие ТО выписали еще один штраф. Уже на 50 000 рублей по статье 12.31 КоАП — за выпуск на линию машины, не прошедшей техосмотр!

Фото: АвтоВзгляд

Это взыскание ему «выкатили» не как гражданину Черноусову, а как «ИП Черноусов М. В.». Человек и юрлицо Черноусов возмутился и бросился обжаловать наказание. Добиться справедливости в горотделе ГИБДД не удалось. В основном потому, что начальник, майор полиции Финогин С. И., не желая общатсья с жалобщиком, буквально бегал от него, периодически запираясь в своем кабинете.

А ведь Черноусов всего лишь хотел донести до него, что машина и прицеп зарегистрированы не на юридическое, а на физическое лицо. Они — его частная собственность, а не собственность ИП. И согласно букве и духу российского гражданского законодательства он куда угодно, хоть в отпуск на море, на КамАЗе своем имеет полное право ехать с пустым кузовом. Никаких грузов при этом он не перевозит, предпринимательством не занимается. Какой тут может быть «выпуск на линию»?

Но к несчастью для ИП Черноусов М. В., в отечественном законодательстве прямо никак не прописано, когда человека следует считать физлицом, владеющим грузовиком, а когда — индивидуальным предпринимателем, юрлицом, оказывающим транспортные услуги. Полицейские, разумеется, трактуют ситуацию на свой правоохранительный лад — был бы ИП, а наказание найдется!

И пошел Михаил Черноусов за правдой в Грязинский горсуд Липецкой области. Где судья полностью согласился с позицией ГИБДД, оштрафовавшей ИП-шника на 50 000 рублей! Мол, по данным ЕГРИП, ИП Черноусов М. В. занимается транспортными перевозками.

Фото: АвтоВзгляд

Значит КамАЗ с прицепом, не прошедшим техосмотра, «на линию» выезжал и, следовательно, штраф Черноусову М. В. выписали правильно.

Ведь, говорится в судебном решении, «ИП Черноусов» сам показал, что осуществляет предпринимательскую деятельность по перевозке грузов на своем КамАЗе (хотя бы не в момент совершения правонарушения). Согласно коду ОКВЭД по выписке из ЕГРИП, «ИП Черноусов» осуществляет услуги по перевозке грузовым транспортом. В совокупности эти обстоятельства позволили суду сделать вывод о виновности «ИП Черноусов» по статье 12.31 КоАП РФ.

— Я не сталкивался с примерами отмены подобных решений (постановлений), хотя по большей части к ответственности привлекались ИП, оказывающие услуги такси. Перспективы обжалования решения — минимальны, — считает эксперт юридической фирмы «Середин и партнеры» Алексей Середин.

Получается, что если род деятельности вашего ИП связан с перевозками, любая поездка на личной машине (хоть за грибами в лес) будет считаться «выпуском на линию» вне зависимости от того, что авто на балансе ИП не числится — со всеми вытекающими из этого штрафными последствиями.

штрафы, суд, КоАП, техническое обслуживание, ГИБДД
18 февраля 2019
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