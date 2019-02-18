ГИБДД штрафует за отсутсвие техосмотра на 50 000 рублей

В редакции портала «АвтоВзгляда» с огромным интересом изучили административно-судебную историю, приключившуюся с жителем Липецкой области Михаилом Черноусовым — индивидуальным предпринимателем, зарабатывающим на жизнь с помощью принадлежащего ему КамАЗа.

Ее завязка датируется аж ноябрем 2018 года, когда наш герой на своем грузовике с прицепом порожняком ехал на автомойку. И заехал под знак запрета движения грузового транспорта, где вскоре встретился с экипажем ДПС. В ходе оформления протокола «за знак» выяснилось, что срок действия диагностической карты на прицеп истек аж в июне.

Своей вины г-н Черноусов не отрицал, смирившись с положенным водителю грузовика за езду «без техосмотра» штрафом в 500 рублей и откровенно «не понимал» странных и настойчивых намеков со стороны бравого капитана ДПС по фамилии Талицких К. В. К видимой досаде сотрудников, пришлось им оформить на Михаила Черноусова 500-рублевый протокол и отпустить на все четынре стороны.

Штрафы наш герой оперативно оплатил, прицеп на техосмотр свозил и спокойно себе жил. Пока почти случайно не выяснил, что на его имя за отсутствие ТО выписали еще один штраф. Уже на 50 000 рублей по статье 12.31 КоАП — за выпуск на линию машины, не прошедшей техосмотр!