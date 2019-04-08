Кондиционер для волос, как лучший способ придать кузову машины первозданный блеск

На майских, когда первый огородный ажиотаж и дачный токсикоз спадет, взгляд каждого автовладельца, особенно на даче, так или иначе упадет на четырехколесного любимца семьи, который после зимней эксплуатации или, упаси Господи, долгой спячки под слоями снега, выглядит крайне печально. Лак потемнел и помутнел, появились подтеки и кое-где проступила ржавчина. Ведро воды и тряпка в умелых руках способны на многое, но довести кузов до первозданной чистоты не получится — нужна специальная автохимия. Впрочем, на самом деле вполне можно обойтись без нее.
Необходимое чистящее средство предстоит подобрать «из наличия». И, что самое интересное, искать его надо не в сарае, подвале, гараже и багажнике, а в душе и бане — для придания блеска лакокрасочному покрытию отлично подойдет кондиционер для волос! Супруги и мамы могут выдохнуть — потребуется все один колпачок, притом сгодится даже просроченный и замерзавший в лютые зимние морозы состав. Готов поспорить, подходящий пузырек найдется быстро!
Итак, предварительно отмыв машину от налета, разводим кондиционер для волос в воде в пропорции две столовые ложки на ведро, и ласковыми круговыми движениями обрабатываем весь кузов полученным составом. Будьте внимательны, ведь яркое полуденное солнце и чрезмерное время работы нашего средства могут дать обратный результат, так что смывать его следует уже через 2—3 минуты после нанесения.
Для закрепления эффекта процедуру следует повторить, повторно обработав автомобиль остатками химии. Финалом должна стать обильная мойка чистой водой. Закончив к закату, остается только дождаться утра, чтобы в полной мере насладиться засверкавшим, будто в лучшие годы, авто.
Кстати, для ценителей дачной мойки и обладателей большого количества свободного времени, как нельзя лучше подойдет глобальная уборка в салоне, о которой портал «АвтоВзгляд» уже писал — сода и лимонная кислота на даче, наверняка, найдется. Ну, а за бутылкой газировки, которая также превосходно справляется с зимней грязью, можно сходить в магазин.