Кондиционер для волос, как лучший способ придать кузову машины первозданный блеск

Необходимое чистящее средство предстоит подобрать «из наличия». И, что самое интересное, искать его надо не в сарае, подвале, гараже и багажнике, а в душе и бане — для придания блеска лакокрасочному покрытию отлично подойдет кондиционер для волос! Супруги и мамы могут выдохнуть — потребуется все один колпачок, притом сгодится даже просроченный и замерзавший в лютые зимние морозы состав. Готов поспорить, подходящий пузырек найдется быстро!

Итак, предварительно отмыв машину от налета, разводим кондиционер для волос в воде в пропорции две столовые ложки на ведро, и ласковыми круговыми движениями обрабатываем весь кузов полученным составом. Будьте внимательны, ведь яркое полуденное солнце и чрезмерное время работы нашего средства могут дать обратный результат, так что смывать его следует уже через 2—3 минуты после нанесения.