Не в скидках дело: почему не стоит тянуть с оплатой штрафов ГИБДД

Фото: Московский Комсомолец
Некоторые водители, частенько нарушающие ПДД, предпочитают коллекционировать «письма счастья», сознательно не оплачивая свои провинности — мол, а зачем тратить деньги, если по прошествии лет они все равно «сгорят». Что такое срок давности по штрафам ГИБДД, и почему о нем лучше забыть раз и навсегда, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Кристина Извекова

В КоАП — вдруг кто не знает — есть любопытная статья 31.9 «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания». Согласно ей, через два года с момента вступления документа в силу административное наказание исполнению не подлежит. То есть — человеческим языком — если в течение 24 месяцев вы по каким-либо причинам не оплатили штраф ГИБДД, то он автоматически аннулируется.

Важно, что отсчет этих самых двух лет начинается не с того момента, как вы пронеслись на космической скорости под камерой видеофиксации, а лишь через 10 дней после получения копии постановления. Ведь именно 10 дней, как известно, дается автовладельцу на обжалование штрафа в суде.

Казалось бы, как здорово — государство фактически разрешает не оплачивать штрафы. Однако все не так просто, как хотелось бы. Уклоняясь от исполнения административного наказания, можно нажить себе куда большие проблемы.

Фото: Московский Комсомолец

УМНОЖАЕМ НА ДВА

Шесть лет назад вступила в силу поправка в КоАП, предусматривающая наказание за несвоевременную оплату штрафа ГИБДД. Согласно ей, автовладелец обязан погасить свой долг перед государством в течение 60 дней, а в противном случае его размер удваивается. Обидно получается — попались на отсутствии ОСАГО (800 рублей), а через два месяца, поплатившись за свою забывчивость, внесли в «кассу» уже 1600.

В КЛЕТКУ!

Злостных неплательщиков не только обязывают погашать штрафы ГИБДД в двойном размере, но и принуждают к обязательным работам до 50 часов и даже арестовывают на срок до 15 суток, о чем говорится в ст. 20.25 КоАП. Но есть и хорошие новости — если вас «поймала» на правонарушении камера видеофиксации, то заключение под стражу исключается.

НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ

«Письма счастья», сложенные аккуратной стопкой в прихожей квартиры не так безобидны, как кажутся — в один ужасный момент они могут преспокойно соврать вам отпуск. Дело в том, что должников, имеющих на «балансе» более 30 000 рублей долга по штрафам ГИБДД, налогам и коммунальным услугам, не выпускают за границу. И никого не волнует, что у вас куплены билеты, оплачена гостиница, а дети три года не видели моря.

Фото: Московский Комсомолец

СНОВА И СНОВА

Также не следует забывать о суровых приставах, которые начнут вас разыскивать через 80 дней с момента получения копии постановления. Вся соль в том, что как только они выходят на след неплательщика — находят его имущество или самого — «таймер» обнуляется, и отсчет двухлетнего периода запускается заново. Иными словами, реальный шанс уклониться от оплаты есть лишь у тех, кого не ищут ввиду небольшой суммы штрафа.

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Даже если вы не особо интересны приставам, а в ваших планах не значится отпуск, погасить долг все же стоит. Вы ведь помните, что сотрудники придорожной полиции, «отлавливающие» нарушителей в потоке, зачастую «пробивают» водителя по своим базам? Неоплаченный штраф, которой «висит» за вами несколько месяцев, станет негативным штрихом к вашему портрету — надеяться на смягчение наказания уже не придется.

… НО ИНОГДА ПЛАТИТЬ ВСЕ ЖЕ НЕ НУЖНО

Напоследок напомним, что в КоАП есть еще одна замечательная статья — 4.5 «Давность привлечения к административной ответственности». В первом предложении первого пункта сказано, что постановление по делу не может быть вынесено по истечении 2 месяцев с момента нарушения. А потому, если вы получили «письмо счастья», выписанное с огромным опозданием, его можно спокойно и — главное — законно не оплачивать.

штрафы, безопасность дорожного движения, ГИБДД
6 апреля 2019
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