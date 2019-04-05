Не в скидках дело: почему не стоит тянуть с оплатой штрафов ГИБДД

В КоАП — вдруг кто не знает — есть любопытная статья 31.9 «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания». Согласно ей, через два года с момента вступления документа в силу административное наказание исполнению не подлежит. То есть — человеческим языком — если в течение 24 месяцев вы по каким-либо причинам не оплатили штраф ГИБДД, то он автоматически аннулируется.

Важно, что отсчет этих самых двух лет начинается не с того момента, как вы пронеслись на космической скорости под камерой видеофиксации, а лишь через 10 дней после получения копии постановления. Ведь именно 10 дней, как известно, дается автовладельцу на обжалование штрафа в суде.

Казалось бы, как здорово — государство фактически разрешает не оплачивать штрафы. Однако все не так просто, как хотелось бы. Уклоняясь от исполнения административного наказания, можно нажить себе куда большие проблемы.