Не в скидках дело: почему не стоит тянуть с оплатой штрафов ГИБДД

Некоторые водители, частенько нарушающие ПДД, предпочитают коллекционировать «письма счастья», сознательно не оплачивая свои провинности — мол, а зачем тратить деньги, если по прошествии лет они все равно «сгорят». Что такое срок давности по штрафам ГИБДД, и почему о нем лучше забыть раз и навсегда, выяснил портал «АвтоВзгляд».
В КоАП — вдруг кто не знает — есть любопытная статья 31.9 «Давность исполнения постановления о назначении административного наказания». Согласно ей, через два года с момента вступления документа в силу административное наказание исполнению не подлежит. То есть — человеческим языком — если в течение 24 месяцев вы по каким-либо причинам не оплатили штраф ГИБДД, то он автоматически аннулируется.
Важно, что отсчет этих самых двух лет начинается не с того момента, как вы пронеслись на космической скорости под камерой видеофиксации, а лишь через 10 дней после получения копии постановления. Ведь именно 10 дней, как известно, дается автовладельцу на обжалование штрафа в суде.
Казалось бы, как здорово — государство фактически разрешает не оплачивать штрафы. Однако все не так просто, как хотелось бы. Уклоняясь от исполнения административного наказания, можно нажить себе куда большие проблемы.
УМНОЖАЕМ НА ДВА
Шесть лет назад вступила в силу поправка в КоАП, предусматривающая наказание за несвоевременную оплату штрафа ГИБДД. Согласно ей, автовладелец обязан погасить свой долг перед государством в течение 60 дней, а в противном случае его размер удваивается. Обидно получается — попались на отсутствии ОСАГО (800 рублей), а через два месяца, поплатившись за свою забывчивость, внесли в «кассу» уже 1600.
В КЛЕТКУ!
Злостных неплательщиков не только обязывают погашать штрафы ГИБДД в двойном размере, но и принуждают к обязательным работам до 50 часов и даже арестовывают на срок до 15 суток, о чем говорится в ст. 20.25 КоАП. Но есть и хорошие новости — если вас «поймала» на правонарушении камера видеофиксации, то заключение под стражу исключается.
НИКУДА НЕ ДЕНЕШЬСЯ
«Письма счастья», сложенные аккуратной стопкой в прихожей квартиры не так безобидны, как кажутся — в один ужасный момент они могут преспокойно соврать вам отпуск. Дело в том, что должников, имеющих на «балансе» более 30 000 рублей долга по штрафам ГИБДД, налогам и коммунальным услугам, не выпускают за границу. И никого не волнует, что у вас куплены билеты, оплачена гостиница, а дети три года не видели моря.
Также не следует забывать о суровых приставах, которые начнут вас разыскивать через 80 дней с момента получения копии постановления. Вся соль в том, что как только они выходят на след неплательщика — находят его имущество или самого — «таймер» обнуляется, и отсчет двухлетнего периода запускается заново. Иными словами, реальный шанс уклониться от оплаты есть лишь у тех, кого не ищут ввиду небольшой суммы штрафа.
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Даже если вы не особо интересны приставам, а в ваших планах не значится отпуск, погасить долг все же стоит. Вы ведь помните, что сотрудники придорожной полиции, «отлавливающие» нарушителей в потоке, зачастую «пробивают» водителя по своим базам? Неоплаченный штраф, которой «висит» за вами несколько месяцев, станет негативным штрихом к вашему портрету — надеяться на смягчение наказания уже не придется.
… НО ИНОГДА ПЛАТИТЬ ВСЕ ЖЕ НЕ НУЖНО
Напоследок напомним, что в КоАП есть еще одна замечательная статья — 4.5 «Давность привлечения к административной ответственности». В первом предложении первого пункта сказано, что постановление по делу не может быть вынесено по истечении 2 месяцев с момента нарушения. А потому, если вы получили «письмо счастья», выписанное с огромным опозданием, его можно спокойно и — главное — законно не оплачивать.