Можно ли ездить с гвоздем в колесе, если шина держит давление

Действительно, если гвоздь, саморез или иной железный предмет вонзается в резину острой частью, почти герметично заполняя отверстие и плотно закрывая его шляпкой, то события могут разворачиваться по трем условным направлениям.

Первый сценарий — самый благоприятный, когда покрышка сдувается совсем скоро, и водитель это обнаруживает минимум — через час, а максимум — на следующее утро. Делать нечего — надо ехать в автосервис.

Второй вариант — это когда металлический предмет засел в резине настолько туго и основательно, что воздух изнутри выходит очень медленно и незаметно. Машина будет продолжать ездить с пробитым колесом долгое время, пока потеря давления в шине не станет очевидной. Это совсем неблагоприятный ход событий потому что он может вылиться в третий вариант сценария — самый опасный.