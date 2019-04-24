Можно ли ездить с гвоздем в колесе, если шина держит давление

Пробитое колесо в дороге — дело обычное: ставим запаску и едем в шиномонтаж. Но бывает, что в покрышке прочно застревает гвоздь или саморез, но при этом она не сдувается. Зачастую водитель об этом даже не догадывается и продолжает ездить, как ни в чем не бывало. Но так ли это безопасно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Действительно, если гвоздь, саморез или иной железный предмет вонзается в резину острой частью, почти герметично заполняя отверстие и плотно закрывая его шляпкой, то события могут разворачиваться по трем условным направлениям.
Первый сценарий — самый благоприятный, когда покрышка сдувается совсем скоро, и водитель это обнаруживает минимум — через час, а максимум — на следующее утро. Делать нечего — надо ехать в автосервис.
Второй вариант — это когда металлический предмет засел в резине настолько туго и основательно, что воздух изнутри выходит очень медленно и незаметно. Машина будет продолжать ездить с пробитым колесом долгое время, пока потеря давления в шине не станет очевидной. Это совсем неблагоприятный ход событий потому что он может вылиться в третий вариант сценария — самый опасный.
Никогда нельзя исключать, что во время движения колесо «поймает» даже незначительную яму или кочку, в результате чего гвоздь внезапно поменяет свое расположение и давление в шине упадет резко и с эффектом разорвавшейся бомбы. Чем выше скорость, хуже дорога и старше покрышка, тем вероятнее этот неприятный сценарий, который не исключает самого серьезного ДТП с крайне печальными последствиями.
Вывод один: необходимо как можно чаще проверять колеса своего автомобиля на предмет подобных повреждений. Особенно после выездов в сельскую местность и после продолжительных и дальних путешествий. Это можно делать самому, загнав машину на подъемник или на «яму», либо провести диагностику в шиномонтаже.
Так что если вы заметили гвоздь в колесе во время путешествия, срочно ставьте «запаску» и езжайте в ближайший шиномонтаж. Несмотря на байки некоторых бывалых водителей с многолетним стажем про то, как они годами спокойно ездили с гвоздями, саморезами, шурупами, костылями, арматурой и другими железными изделиями, застрявшими в колесе, имейте в виду — даже если гвоздь «сидит» в резине герметично — все равно это опасная мина замедленного действия.