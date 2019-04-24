Имеет ли право водитель делать замечания сотруднику ГИБДД

Наверняка большинство водителей не раз становились свидетелями, как доблестные сотрудники полиции средь бела дня на глазах у многочисленных прохожих нарушали правила дорожного движения. А когда на закон цинично плюет тот, кто его охраняет, и при этом требует его соблюдения от окружающих, возникает справедливое желание, как минимум, сделать стражу порядка строгое замечание…
Конечно, служебное задание для сотрудника полиции — святое дело, ради которого закон ему разрешает нарушать ПДД. Увы, рядовым гражданам остается только догадываться, действительно ли страж порядка игнорирует закон вынужденно и при исполнении, либо просто потому что торопится на обед.
К тому же он частенько превышает скорость, выезжает на разделительную, паркуется где попало, а также не обращает внимания на прочие ПДД, и при этом даже не удосуживается включить проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал в соответствии с требованием пункта 3.1 ПДД.
То ли полицейским лень это делать, то ли они специально демонстрируют обществу наплевательское отношение к закону, но подобные нарушения с их стороны происходят систематически.
В свою очередь, каждый гражданин в нашей стране, согласно статьи 45 Конституции РФ, имеет полное право защищать свои права и свободы всеми способами, предусмотренными законом. Нарушение ПДД напрямую угрожает не только правопорядку, но и здоровью, и жизни окружающих людей. Согласитесь, стоящий в опасном месте на оживленной проезжей части служебный автомобиль без включенных проблесковых маячков может стать причиной серьезного ДТП.
Следовательно, каждый человек, защищая свои права, вполне может сделать справедливое замечание в адрес любого должностного лица, преступившего черту закона. В том числе, если речь идет о сотруднике ДПС. Ведь перед Фемидой равны все, вне зависимости от чина и званий. Главное — держаться в рамках закона, и чтобы замечания в сторону инспектора не были грубыми и оскорбительным, иначе гражданина могут привлечь к ответственности за хулиганство.
В любом случае, если вы решили воздействовать на сотрудника ГИБДД своим праведным словом, лучше сразу включить видеокамеру в смартфоне, чтобы на всякий случай зафиксировать происходящее. Ведь несмотря на законность ваших замечаний реакция должностного лица может быть самая разная. А как наказать стража порядка за нарушение ПДД портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал — подробнее здесь.