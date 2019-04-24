Имеет ли право водитель делать замечания сотруднику ГИБДД

Конечно, служебное задание для сотрудника полиции — святое дело, ради которого закон ему разрешает нарушать ПДД. Увы, рядовым гражданам остается только догадываться, действительно ли страж порядка игнорирует закон вынужденно и при исполнении, либо просто потому что торопится на обед.

К тому же он частенько превышает скорость, выезжает на разделительную, паркуется где попало, а также не обращает внимания на прочие ПДД, и при этом даже не удосуживается включить проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал в соответствии с требованием пункта 3.1 ПДД.

То ли полицейским лень это делать, то ли они специально демонстрируют обществу наплевательское отношение к закону, но подобные нарушения с их стороны происходят систематически.