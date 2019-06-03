Чего особенно не любят машины с турбомотором

В погоне за экономией и экологией автопроизводители вынуждены были пойти на уменьшение объема силовых агрегатов. И чтобы не потерять в их мощности, стали активно использовать турбокомпрессоры. В итоге двигатели с турбонаддувом получили сейчас широчайшее распространение, несмотря на их капризность и недолговечность по сравнению со старыми добрыми атмосферниками. И чтобы продлить срок службы таких моторов, эксплуатировать их нужно аккуратно и бережно. Как именно, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Первое, о чем стоит поговорить — это масло, качество и интервалы замены которого для турбомоторов значат куда больше, чем для атмосферных агрегатов.
МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ
Смазка нужна турбокомпрессору, чтобы смазывать вал, на котором жестко сидит крыльчатка. Без этого вал вращаться не будет, и, следовательно, турбина не будет нагнетать воздух. Масло нужно лить качественное, рекомендованное производителем. Если искать ему замену, то со знанием дела и консультироваться с мотористами. Менять масло, несмотря на увещевания производителей о продленной эксплуатации нужно не реже чем в 5000—7000 километров пробега, при этом обязательно со сменой масляного фильтра. Делать это нужно для того, чтобы предупредить износ масла, при котором оно теряет вязкость, и чтобы масляный фильтр не влиял на давление масла в системе. Учитывая, что на современных автомобилях существует естественный угар масла, проверять его уровень стоит регулярно и незамедлительно масло подливать, если уровень ниже рекомендованного. Если этого не делать, то вал будет смазываться хуже и от этого износ подшипника увеличится.
ОКТАНОВЫЕ ЗАМОРОЧКИ Второе — бензин. Двигатель с турбокомпрессором должен потреблять топливо с октановым число не ниже 98. Как известно — повышение октанового числа связано с увеличением степени сжатия. Несмотря на то, что в таких агрегатах обычно пониженная степень сжатия, турбина серьезно увеличивает массу сгораемой топливной смеси внутри цилиндра. Соответственно, чтобы избежать детонации, губительной для мотора — необходимо заливать только высооктановый бензин. Можно, конечно, в случае необходимости использовать АИ-95, но при этом придется убавить драйверские амбиции: перемещаться в пространстве аккуратно и не гонять.
ГЛУШИТЬ ИЛИ НЕТ?
Третье — режим эксплуатации. Тут стоит поговорить о том, как правильно обращаться с турбомотором на трассе. К примеру, после серьезного разгона и «тапки в пол» нельзя резко сбрасывать обороты до холостых, так как это приведет к падению давления масла в системе, что ухудшит смазку вала турбины, который вращается со скоростью до 150 000 оборотов в минуту. Также сразу после поездки двигатель глушить нельзя, так как турбина смазывается и охлаждается за счет контуров двигателя, насосы этих контуров приводятся в действие только при работающем моторе. Исключение — моторы с электропомпами антифриза и масла. В случае с подобными машинами двигатель можно глушить сразу, не дожидаясь пока упадут обороты турбины — даже с заглушенным силовым агрегатом контуры жидкостей останутся работать и продолжат смазывать и охлаждать турбину.
Еще одно решение — это установка турботаймера. После того, как вы вытащите ключ из замка зажигания, турботаймер оставит какое-то время работать двигатель на холостых оборотах, а затем самостоятельно его заглушит. Также из-за чувствительности турбокомпрессора к температурному режиму и давлению масла, перед поездкой двигатель рекомендуется прогревать, либо первые минут десять ехать спокойно без резких разгонов.