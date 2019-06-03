Чего особенно не любят машины с турбомотором

Первое, о чем стоит поговорить — это масло, качество и интервалы замены которого для турбомоторов значат куда больше, чем для атмосферных агрегатов.

МАСЛЯНОЕ ГОЛОДАНИЕ

Смазка нужна турбокомпрессору, чтобы смазывать вал, на котором жестко сидит крыльчатка. Без этого вал вращаться не будет, и, следовательно, турбина не будет нагнетать воздух. Масло нужно лить качественное, рекомендованное производителем. Если искать ему замену, то со знанием дела и консультироваться с мотористами. Менять масло, несмотря на увещевания производителей о продленной эксплуатации нужно не реже чем в 5000—7000 километров пробега, при этом обязательно со сменой масляного фильтра. Делать это нужно для того, чтобы предупредить износ масла, при котором оно теряет вязкость, и чтобы масляный фильтр не влиял на давление масла в системе. Учитывая, что на современных автомобилях существует естественный угар масла, проверять его уровень стоит регулярно и незамедлительно масло подливать, если уровень ниже рекомендованного. Если этого не делать, то вал будет смазываться хуже и от этого износ подшипника увеличится.