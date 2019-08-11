На каком максимальном расстоянии от гаишника водитель должен остановить машину

Быстрота реакции водителя на требование стража порядка об остановке зависит от конкретных дорожных условий, которые могут быть самыми разными. Конечно, на участках возле стационарного поста ГИБДД или полицейской «засады» общий поток движения снижается до разрешенной скорости. Но на загородной трассе — это 90 км/ч, а на автобанах — все 110, и в такой ситуации сразу же припарковаться рядом со стражем порядка у водителя получается далеко не всегда.
Сложнее всего приходится тем, кого сотрудник полиции вылавливает в плотном потоке на многополосной трассе из левого ряда. Даже если водитель вовремя среагировал на сигнал регулировщика, чаще всего у него просто нет возможности максимально быстро перестроиться вправо и остановиться. В результате автомобиль паркуется за сотню метров от полицейского, а то и дальше.
Ни в Правилах дорожного движения, ни в прочих законодательных документах не фиксируется необходимое расстояние от сотрудника ДПС, где гражданин должен остановить свою машину. Однако пункт 6.11 ПДД гласит, что требование об остановке авто подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство, а, в свою очередь, «водитель должен остановиться в указанном ему месте».
Так что ни один страж порядка не имеет право штрафовать граждан за то, что они припарковались от него на значительном расстоянии. Главное, чтобы в этом случае машина была в поле зрения полицейского, иначе, если водитель скроется за ближайшем поворотом и уже там «пришвартуется», то представитель правопорядка расценит это, как невыполнение законного требования.
Но чаще всего, если водитель останавливается далеко от сотрудника, возникает другая проблема. Человек бы и рад облегчить участь инспектора и сократить дистанцию, сдав назад. Но ведь это запрещено законом: согласно статье 12.15 КоАП, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.
Зато пункт 89 Административного регламента ГИБДД обязывает полицейского при остановке машины без промедления подойти к водителю, представиться, кратко сообщить причину остановки и изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов. Так что по закону в этой ситуации гражданин должен спокойно ждать инспектора, никуда не двигаясь.