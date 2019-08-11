На каком максимальном расстоянии от гаишника водитель должен остановить машину

Так что ни один страж порядка не имеет право штрафовать граждан за то, что они припарковались от него на значительном расстоянии. Главное, чтобы в этом случае машина была в поле зрения полицейского, иначе, если водитель скроется за ближайшем поворотом и уже там «пришвартуется», то представитель правопорядка расценит это, как невыполнение законного требования.

Но чаще всего, если водитель останавливается далеко от сотрудника, возникает другая проблема. Человек бы и рад облегчить участь инспектора и сократить дистанцию, сдав назад. Но ведь это запрещено законом: согласно статье 12.15 КоАП, за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 1500 рублей.

Зато пункт 89 Административного регламента ГИБДД обязывает полицейского при остановке машины без промедления подойти к водителю, представиться, кратко сообщить причину остановки и изложить требование о передаче необходимых для проверки или оформления правонарушения документов. Так что по закону в этой ситуации гражданин должен спокойно ждать инспектора, никуда не двигаясь.