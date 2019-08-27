Как за 200 рублей восстановить любую пластиковую деталь и даже колесный диск автомобиля

Нет, ребята, речь не про полировку. Ведь шкурка и прочие абразивы порой не в состоянии решить глобальную «печаль». Да и требуют определенных навыков, кучу времени и целую гору инструментов, каждый из которых стоит немалых денег. Гораздо проще и дешевле покрыть поврежденный элемент новым покрытием. Звучит величественно, но на самом деле — вполне доступно и технически несложно.

Технологии не стоят на месте, и те операции, которые еще вчера были доступны только в специализированных мастерских, сегодня можно провести самостоятельно в домашних условиях. Одна из таких новинок — аквапринт, пленка, которая наноситься с помощью емкости с водой. Для восстановления или придания нового образа элементу понадобится лишь тазик, куда деталь легко поместится, вода в большом количестве и рулон нужного материала, квадратный метр которого стоит дешевле 200 рублей.

Прежде, чем приступать к нанесению, нужно подготовить «подопытную» деталь: удалить острые края повреждения, обезжирить ацетоном или растворителем и нанести грунт. Грунтовать можно даже из баллончика с распылителем — пленка хорошо ложиться и так, мы лишь «подстилаем соломку» и «закрепляем результат». Теперь можно приступать к волшебству.