Как за 200 рублей восстановить любую пластиковую деталь и даже колесный диск автомобиля

Фото: АвтоВзгляд
Царапины и сколы, без которых не обойтись во время ежедневной городской эксплуатации автомобиля, очень быстро появляются и наносят непоправимый вред внешнему виду. Машина перестает выглядеть новой и привлекательной за считанные месяцы, а восстановление может встать в копеечку. Но есть новый, очень интересный способ дать поврежденным элементам вторую молодость.
Эдуард Раскин

Нет, ребята, речь не про полировку. Ведь шкурка и прочие абразивы порой не в состоянии решить глобальную «печаль». Да и требуют определенных навыков, кучу времени и целую гору инструментов, каждый из которых стоит немалых денег. Гораздо проще и дешевле покрыть поврежденный элемент новым покрытием. Звучит величественно, но на самом деле — вполне доступно и технически несложно.

Технологии не стоят на месте, и те операции, которые еще вчера были доступны только в специализированных мастерских, сегодня можно провести самостоятельно в домашних условиях. Одна из таких новинок — аквапринт, пленка, которая наноситься с помощью емкости с водой. Для восстановления или придания нового образа элементу понадобится лишь тазик, куда деталь легко поместится, вода в большом количестве и рулон нужного материала, квадратный метр которого стоит дешевле 200 рублей.

Прежде, чем приступать к нанесению, нужно подготовить «подопытную» деталь: удалить острые края повреждения, обезжирить ацетоном или растворителем и нанести грунт. Грунтовать можно даже из баллончика с распылителем — пленка хорошо ложиться и так, мы лишь «подстилаем соломку» и «закрепляем результат». Теперь можно приступать к волшебству.

Наполняем емкость теплой водой и аккуратно раскладываем отрезок пленки на поверхности. Перед тем, как опускать деталь, нужно опрыскать наше будущее покрытие активатором — специальным составом, который всегда идет в комплекте с пленкой. Медленно и осторожно проводим деталью сквозь пленку, а затем, завершив погружение, вращательным движением раскладываем новое покрытие на восстанавливаемом элементе.

Ограничений нет: предварительно подготовив, можно покрыть аквапринтом даже колесный диск. Кстати, для большей надежности, после высыхания «красоту» можно покрыть лаком. Для реставрации следующей детали операцию нужно повторить, не забыв сменить воду.

Благодаря нетривиальному способу нанесения, аквапринт позволяет избежать пузырей. Рисунок ложится красиво и ровно, скрывая следы эксплуатации. Покраска или покрытие пленкой обойдутся значительно дороже, да и зачастую не позволят достичь столь радикального эффекта.

автосервис, ремонт, лайфхак
27 августа 2019
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