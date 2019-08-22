Новый Renault Kaptur и другие новинки Фракфуртского автосалона-2019 для России

Международный Франкфуртский автосалон-2019 уже не за горами. Правда, богатой на премьеры предстоящую выставку, увы, не назвать. Хотя, конечно, кое-что интересное там все же найдется. В частности, и для российских потребителей.
Вячеслав Василенко

Электрификация и гибридизация настолько сильно ударила в мозг автопроизводителям по всему миру, что еще чуть-чуть, и мы забудем, как возбуждающе эффектно звучит настоящий атмосферный V8.

Да что уж там: скоро мы, похоже, вообще откажемся от управления автомобилем — машины сами будут перемещать нас в пространстве из пункта А в пункт В. Эволюция или деградация — называйте, как хотите, но преимущественно эти технологии и продемонстрирует общественности грядущая автоэкспозиция во Франкфурте.

Но, вытирая слезы рукавом, мы не станем о них вам рассказывать. Лучше поговорим о том, что еще ездит благодаря водителю. А благодаря русскому водителю — веками!

ДЕШЕВО И СЕРДИТО

Если, конечно, это не продукция французского бренда Renault. Ведь технических проблем у нее столько, что порой тихонько злорадствует даже АВТОВАЗ. Как бы то ни было, европейцы выкатили новый Captur, который для нашего брата, не брезгующего поиздеваться над транскрипцией модели, специально переименовали в Kaptur. Кроссовер получил фронтальную стреловидную оптику под стать старшему брату Koleos, а также переиначенные фонари и бамперы.

Куда больше инноваций в техническом плане. Автомобилю достались помощник при парковке, системы распознавания дорожных знаков и препятствий на проезжей части, автоматически переключающийся дальний свет фар на ближний и наоборот. А еще «француз» научился соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки.

Среди прочих обновок — информационно-развлекательный планшет в центральной консоли диагональю 9,3 дюйма, функция мониторинга по всему периметру авто и целый букет силовых установок. В их числе — пара дизелей, три бензиновых мотора и гибрид. Бонусом стала роботизированная коробка о семи ступенях и двух сцеплениях.

Вот только в каком виде новый «Каптюр» увидят наши соотечественники, пока неизвестно. Ясно одно: на «тележку» от Renault Clio, как в случае с европейской версией, рассчитывать не стоит. Платформа В0 — непобедима!

ПРИМЕРИМ ПРЕМИУМ

Едва ли не ежегодно британцы сообщают о намерениях похоронить своего динозавра раз и навсегда. Мы про Range Rover Defender, который то и дело получает прощальную версию, но никак не простится. Вероятно, маркетологи таким образом решили простимулировать продажи морально устаревшего «проходимца» перед запуском его наследника.

Да, одновременно с поминками мы поднимем рюмаху и за рождение новой легенды. Если, конечно, эта «легенда» не сломается раньше, чем поступит в продажу. Впрочем, в Англии решили изменить своим принципам, и сделать поистине крепкий автомобиль.

Во всяком случае, внедорожник уже проехал без поломок свыше 1,2 млн. километров в условиях резких перепадов температур. Новый «Дефендер» испытали на заледенелых дорогах Арктики, каменистых тропах США, британских грунтовках и дубайских дюнах. Ждем премьеры во Франкфурте.

А вот немцы у себя на родине похвастают очередным, третьим по счету сочинением на тему BMW X6. Правда, отличия от дореформенного кроссовера смогут найти лишь самые преданные фанаты модели. Да и то — под микроскопом. Зато новинка села на ту же платформу, что и свежий BMW X5, стала длиннее и шире. А вот крыша по-прежнему будет сдавливать головы задних седоков. К тому же, машину сделали на 6 мм ниже.

Вероятно, «баварец» отныне сможет не только смело стелить по асфальту, но и лазать по буеракам — поможет не только иконка на торпедо, но и Off-road пакет с режимами для езды по снегу, гравию, песку и камням. А еще здесь пневмоподвеска. Пока не сломается, она усердно будет изменять клиренс на 80 мм. Поклонникам М-версии на псевдовнедорожные повадки рассчитывать не стоит — их нет.

CНЕСЛО КРЫШУ

Для эстетов-извращенцев, мечтающих о кабриолете, но эксплуатирующих кроссоверы, Volkswagen выдумал «паркетник» с открытым верхом. Просим любить и жаловать — T-Roc Cabriolet с системой защиты от опрокидывания и усиленной рамой ветрового стекла. Да, пассатом обитателей салона не унесет. А от дождя и снега укроет мягкая крыша, складывающаяся на скорости до 30 км/ч. Главное — не промокнуть до нитки за эти, казалось бы, вечные во время града девять секунд.

Турбомоторы, робот и обвес R-Line — все это, конечно, здорово, но не для России. И дело тут не в особенностях погодных условий, а в том, что вопрос появления обычного VW T-Roc на нашем рынке пока так и не решен. Но вроде бы решается. А уж о кабриолете, похоже, нам только мечтать и остается. Тем более, что денег на него у среднестатистического россиянина все равно не хватит.

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22 августа 2019
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