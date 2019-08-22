Новый Renault Kaptur и другие новинки Фракфуртского автосалона-2019 для России

Электрификация и гибридизация настолько сильно ударила в мозг автопроизводителям по всему миру, что еще чуть-чуть, и мы забудем, как возбуждающе эффектно звучит настоящий атмосферный V8.

Да что уж там: скоро мы, похоже, вообще откажемся от управления автомобилем — машины сами будут перемещать нас в пространстве из пункта А в пункт В. Эволюция или деградация — называйте, как хотите, но преимущественно эти технологии и продемонстрирует общественности грядущая автоэкспозиция во Франкфурте.

Но, вытирая слезы рукавом, мы не станем о них вам рассказывать. Лучше поговорим о том, что еще ездит благодаря водителю. А благодаря русскому водителю — веками!