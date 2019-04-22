Пена для бритья, как лучший способ борьбы с запотеванием стекол в машине

Для этого потребуется лишь тюбик зубной пасты или флакон пены для бритья. Предпочитаете гель? Не проблема — он тоже подойдет! Принцип прост: отмываем стекла от «следов эксплуатации», вытираем насухо ветошью — читай отжившее свое майкой — и приступаем к нанесению «спецсредства». Пасту или пену для бритья нужно наносить тонким слоем, дать «поработать» не более двух-трех минут и, не дожидаясь полного высыхания, начисто собрать чистой тканью. Начинать следует с боковых стекол: лобовое, в силу размера, требует некоторой сноровки, да и капли «моющего средства» оставят на торпедо неприятные разводы.

Для очистки одного «дверного» стекла потребуется примерно чайная ложка зубной пасты или «кулачок» пены. Геля, относительно пены, нужно втрое меньше. Бежать за брендами не стоит — даже самые «бюджетные варианты» дадут необходимый результат. Более того, даже просроченные продукты позволят справиться с проблемой. Обрабатывать следует по одному стеклу, не давая составу засохнуть: провели все «махинации» с водительской дверью, вытерли насухо, перешли дальше. На обработку всего остекления автомобиля при должной сноровке и правильном выборе радиоволны уйдет около часа.

Впоследствии процесс можно повторять бесконечное число раз: такая обработка никак не влияет на стекла. А вот удовольствие водитель получит несравнимое: две недели после «операции» машина будет радовать потрясающей обзорностью.