Что можно узнать о машине по маркировке стекол

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Знание — сила, и любая информация, отображенная на комплектующих машины, может быть крайне полезной. Главное — научиться читать заводские обозначения. Например, в углу автомобильных стекол производителем наносится специальная маркировка, по которой на вторичном рынке можно определить, была ли его замена.
Иван Флягин

Поскольку современные производители стекол используют два стандарта маркировки — американский и европейский, то у разных брендов она может отличаться, хотя общие обозначения найти нетрудно. Искать ее следует в углу любого изделия.

Самая востребованная информация о дате изготовления стекла чаще всего прописана в самой нижней части — в последних строчках. Обычно она соответствует дате выпуска автомобиля, а, следовательно, по этой информации можно легко определить, менялось ли оно во время эксплуатации или нет.

К сожалению, единого стандарта обозначения даты изготовления в автопроме нет, поэтому ее указывают по-разному. Иногда используют привычную и понятную маркировку, но нередко количество месяцев обозначаются точками, а год — цифрой. Если стекло выпущено в первом полугодии, то обозначение выглядит так: «…17», то есть «март 2017 года». А если изделие произведено во втором полугодии, то точки размещены после цифры — например, если их три, то это девятый месяц (6+3): «17…», то есть «сентябрь 2017-го».

На лобовом стекле иногда можно видеть различные дополнительные значки, обозначающие его свойства — например, шумопоглощение, ламинацию, встроенный обогрев, атермальное и антибликовое покрытие, водоотталкиваюший эффект и прочее.

Как правило, в самом верху маркировки можно видеть бренд автомобиля или его логотип. Если этого нет, то в первой строчке обозначается товарный знак изготовителя стекла. Далее иногда указывается тип изделия: Laminated, Lamisafe — многослойное стекло; Tempered, Temperlite, Therlitw — закаленное стекло. Надпись Safety Glass может свидетельствовать о пройденных испытаниях на безопасность.

Отдельной строкой подряд указаны три кода о соответствии американским стандартами безопасности. Речь идет о буквенных обозначениях — DOT, AS и M, каждый из которых дополнен цифровым индексом. Европейский стандарт выглядит так — «43 R-001532», а китайский представляет собой значок «ССС» внутри окружности. В российской маркировке ГОСТ (5727−88) дополнен цифро-буквенным кодом с информацией о типе стекла, толщине материала и пленки, сорте изделия и технических условиях. Следующей строчкой иногда указывается степень тонировки стекла в процентах: TRSNSP. 70% MIN.

Индекс Е с цифрой в круге указывает страну производителя: 1 — Германия, 2 — Франция, 3 — Италия, 4 — Нидерланды, 5 — Швеция, 6 — Бельгия, 7 — Венгрия, 8 — Чехия, 9 — Испания, 10 — Югославия, 11 —Англия, 12 — Австрия, 13 — Люксембург, 14 — Швейцария, 16 — Норвегия, 17 — Финляндия, 18 — Дания, 19 — Румыния, 20 — Польша, 21 — Португалия, 22 — Россия, 23 — Греция, 24 — Ирландия, 25 — Хорватия, 26 — Словения, 27 — Словакия, 28 — Беларусь, 29 — Эстония, 31 — Босния и Герцеговина, 32 — Латвия, 37 — Турция, 42 — Европейское сообщество, 43 — Япония.

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4 сентября 2019
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