Что можно узнать о машине по маркировке стекол

Поскольку современные производители стекол используют два стандарта маркировки — американский и европейский, то у разных брендов она может отличаться, хотя общие обозначения найти нетрудно. Искать ее следует в углу любого изделия.

Самая востребованная информация о дате изготовления стекла чаще всего прописана в самой нижней части — в последних строчках. Обычно она соответствует дате выпуска автомобиля, а, следовательно, по этой информации можно легко определить, менялось ли оно во время эксплуатации или нет.

К сожалению, единого стандарта обозначения даты изготовления в автопроме нет, поэтому ее указывают по-разному. Иногда используют привычную и понятную маркировку, но нередко количество месяцев обозначаются точками, а год — цифрой. Если стекло выпущено в первом полугодии, то обозначение выглядит так: «…17», то есть «март 2017 года». А если изделие произведено во втором полугодии, то точки размещены после цифры — например, если их три, то это девятый месяц (6+3): «17…», то есть «сентябрь 2017-го».

На лобовом стекле иногда можно видеть различные дополнительные значки, обозначающие его свойства — например, шумопоглощение, ламинацию, встроенный обогрев, атермальное и антибликовое покрытие, водоотталкиваюший эффект и прочее.