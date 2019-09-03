Чем отличается гидроусилитель руля от электроусилителя

С другой стороны, ГУР отличается громоздкостью конструкции и всеми капризами, характерными для любой гидравлической системы — износ шлангов, течи, забитые фильтры, чувствительность к перепадам температур. За всем этим надо следить, регулярно диагностировать и проводить профилактику.

Электроусилитель лишен всех этих проблем, у него компактные размеры и меньше вес. Но в то же время ЭУР обладает недостаточной мощностью, уязвим на плохой дороге, где может перегреться и выйти из строя. Неисправность устройства грозит дорогостоящим ремонтом или его полной заменой.

Что касается комфорта и ощущений при эксплуатации, то, как правило, электроусилитель более чуток и отзывчив. Но в то же время ГУР отличается лучшей информативностью и обратной связью, не реагирует на удары и вибрации на плохом покрытии.

Как правило, отличить с первых мгновений движения, какой в машине установлен усилитель руля по силам, кроме профессионала-автомеханика, только совсем опытному водителю. Большинство автовладельцев вряд ли способны на такое, а, следовательно, актуальность таких тонких материй, как «информативность», «отзывчивость» и «обратная связь» руля для них сводится к нулю. Хотя многие «бывалые водилы» традиционно предпочитают классический гидроусилитель.