Чем отличается гидроусилитель руля от электроусилителя

Эталоном в мировом автопроме считается гидроусилитель руля (ГУР), известный еще с середины прошлого века. Речь идет о системе трубопроводов низкого и высокого давления, в которых с помощью поршневого насоса циркулирует специальная жидкость.
Она подается на распределительный механизм, связанный с встроенным в рулевой вал торсионом. Как только мы начинаем крутить руль, масляные каналы в распределителе раскрываются, и жидкость поступает в полость гидроцилиндра, где она приводит в движение шток и поршень. С их помощью и поворачиваются колеса. Таким образом масло постоянно циркулирует в замкнутой герметичной системе по шлангам высокого и низкого давления, передавая энергию на колеса.