Чем отличается гидроусилитель руля от электроусилителя

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Управляемость автомобиля и его ездовые характеристики в значительной степени зависят от рулевой системы и, в частности, от усилителя «баранки», который может отличаться по типу и конструкции. Что такое ГУР, ЭУР и ЭГУР и как они работают, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Эталоном в мировом автопроме считается гидроусилитель руля (ГУР), известный еще с середины прошлого века. Речь идет о системе трубопроводов низкого и высокого давления, в которых с помощью поршневого насоса циркулирует специальная жидкость.

Она подается на распределительный механизм, связанный с встроенным в рулевой вал торсионом. Как только мы начинаем крутить руль, масляные каналы в распределителе раскрываются, и жидкость поступает в полость гидроцилиндра, где она приводит в движение шток и поршень. С их помощью и поворачиваются колеса. Таким образом масло постоянно циркулирует в замкнутой герметичной системе по шлангам высокого и низкого давления, передавая энергию на колеса.

Работа электроусилителя руля (ЭУР) обеспечивается за счет электромотора, датчика крутящего момента и блока управления. При повороте «штурвала» датчик фиксирует данные о вращении торсионного вала, блок управления тут же получает информацию о количестве оборотов двигателя и скорости движения автомобиля, и в соответствии с этим в определенном режиме запускает электродвигатель. В результате, на малых скоростях его мощность максимальна настолько, чтобы облегчить водителю вращение руля, а на высоких, наоборот, минимальна.

В современных автомобилях используется также электрогидравлический усилитель (ЭГУР), который представляет собой классический «гидрач», где вместо механического насоса работает электрический.

У всех типов усилителей руля есть свои преимущества и недостатки, поэтому ответ на вопрос: «Какой из них лучше?» будет неоднозначным. Гидроусилитель отличается дешевизной и простотой конструкции, ремонтопригодностью и, что немаловажно, высокой мощностью. Не случайно его устанавливают на заряженные авто, полноразмерные внедорожники и грузовики.

С другой стороны, ГУР отличается громоздкостью конструкции и всеми капризами, характерными для любой гидравлической системы — износ шлангов, течи, забитые фильтры, чувствительность к перепадам температур. За всем этим надо следить, регулярно диагностировать и проводить профилактику.

Электроусилитель лишен всех этих проблем, у него компактные размеры и меньше вес. Но в то же время ЭУР обладает недостаточной мощностью, уязвим на плохой дороге, где может перегреться и выйти из строя. Неисправность устройства грозит дорогостоящим ремонтом или его полной заменой.

Что касается комфорта и ощущений при эксплуатации, то, как правило, электроусилитель более чуток и отзывчив. Но в то же время ГУР отличается лучшей информативностью и обратной связью, не реагирует на удары и вибрации на плохом покрытии.

Как правило, отличить с первых мгновений движения, какой в машине установлен усилитель руля по силам, кроме профессионала-автомеханика, только совсем опытному водителю. Большинство автовладельцев вряд ли способны на такое, а, следовательно, актуальность таких тонких материй, как «информативность», «отзывчивость» и «обратная связь» руля для них сводится к нулю. Хотя многие «бывалые водилы» традиционно предпочитают классический гидроусилитель.

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3 сентября 2019
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