Перебор: почему растет уровень масла в моторе машины, и чем ему это грозит

Щуп для определения уровня масла в двигателе имеет не только отметку допустимого минимума, но и границу максимума. Это неслучайно, так как перебор смазки грозит для мотора серьезными проблемами. А если уровень еще и постепенно увеличивается, то медлить с ремонтом нельзя и машину пора срочно отправлять в автосервис. Почему, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Начнем с того, что не очень опытный водитель частенько просто переливает масло сверх нормы, сам того не ведая. Это случается, например, когда старая отработанная жидкость вытекла не полностью, а новая заливается в необходимом объеме. Если же уровень смазки растет по мере эксплуатации авто, то причин такого явления может быть несколько, и все они буквально вопиют о срочном обращении к квалифицированным мотористам.
Попадание топлива в систему смазки, из-за чего ее уровень будет расти, иногда происходит при сбоях функции подачи топлива, когда отказывает датчик, и электронный блок управления начинает работать в аварийном режиме, значительно обогащая воздушно-топливную смесь. В результате большое количество горючего в цилиндрах сгорает не в полном объеме, и его остатки попадают в картер.
Со временем приходят в негодность свечи, падает мощность и автомобиль «коптит» сине-серым дымом. Усугубляет ситуацию сам по себе изношенный мотор с низкой компрессией, залеганием колец, повреждениями зеркала цилиндра и прочими неисправностями.
Уровень масла в моторе может увеличиваться и в результате попадания в систему охлаждающей жидкости. На эту проблему укажет снижение уровня антифриза (или тосола) в расширительном бачке, появление водно-масляной эмульсии под крышкой маслозаливной горловины, а также дым белого цвета из выхлопной трубы.
Причиной может быть разгерметизация прокладки головки блока цилиндров, а также появление на нем трещин. При смешивании масла и охлаждающей жидкости образуется осадок, который забивает масляные каналы, усиливают износ подшипников коленчатого вала и других элементов.
Избыток масла в моторе провоцирует повышенное внутреннее давление в двигателе, отчего страдают сальники, прокладки, уплотнители. Как следствие — разгерметизация системы. Неисправность компрессии может привести к выходу из строя поршневой группы или ведущих клапанов, и в результате поступления в камеру сгорания газов, уровень масла в силовом агрегате также повысится. Увы, чтобы устранить проблему, во многих перечисленных случаях неизбежен дорогостоящий капремонт мотора.