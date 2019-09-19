Перебор: почему растет уровень масла в моторе машины, и чем ему это грозит

Начнем с того, что не очень опытный водитель частенько просто переливает масло сверх нормы, сам того не ведая. Это случается, например, когда старая отработанная жидкость вытекла не полностью, а новая заливается в необходимом объеме. Если же уровень смазки растет по мере эксплуатации авто, то причин такого явления может быть несколько, и все они буквально вопиют о срочном обращении к квалифицированным мотористам.

Попадание топлива в систему смазки, из-за чего ее уровень будет расти, иногда происходит при сбоях функции подачи топлива, когда отказывает датчик, и электронный блок управления начинает работать в аварийном режиме, значительно обогащая воздушно-топливную смесь. В результате большое количество горючего в цилиндрах сгорает не в полном объеме, и его остатки попадают в картер.

Со временем приходят в негодность свечи, падает мощность и автомобиль «коптит» сине-серым дымом. Усугубляет ситуацию сам по себе изношенный мотор с низкой компрессией, залеганием колец, повреждениями зеркала цилиндра и прочими неисправностями.