Что делать, если вас преследует автомобиль с агрессивным водителем

Фото https://nofilmschool.com
Чем крупнее мегаполис, тем чаще на его улицах встречаются самые непредсказуемые персонажи. И водители в этом отношении — не исключение. Несмотря на то, что для получения «прав» в медицинской справке должна быть отметка специалиста из психоневрологического диспансера, некоторые участники движения продолжают удивлять своим крайне неадекватным поведением.
Иван Флягин

Многим особо горячим персонам с легко воспламеняемым темпераментом достаточно самого безобидного недоразумения, чтобы это стало причиной непредсказуемой агрессии. На дороге случается всякое, и даже если кто-то ошибся без злого умысла, почти всегда найдутся гордые «учителя», которые попытаются наказать оплошавшего рулевого. Так что нарваться на конфликт ничего не стоит, главное — пережить его без печальных последствий.

Если по тем или иным причинам вы стали объектом преследования, события могут развиваться по двум сценариям. Первый, когда незнакомец ограничится агрессивными действиями во время движения: он будет некоторое время опасно подрезать ваше авто, обгонять, притормаживать, прижимать к обочине и другими способами создавать аварийную ситуацию. Этим все и ограничится.

При втором сценарии «воин» будет преследовать цель вас остановить, чтобы спровоцировать драку. В городе обычно погоня продолжается до первого светофора.

Если вам не удалось сразу скрыться от него в ближайшем повороте в плотном потоке машин, и он сопровождает вас, совершая опасные действия, есть вариант сразу позвонить в полицию. Однако должны быть веские доказательства противозаконных действий со стороны преследователя, желательно — свидетельства очевидцев и, конечно, номер и приметы его машины.

Самый верный вариант — видеозапись с регистратора, фиксирующая его агрессивную езду, а еще лучше — угрозы и оскорбления в ваш адрес. С другой стороны, незнакомец через мгновенье может успокоиться и скрыться, и когда приедет полиция, вам придется виновато улыбаться и решать, стоит ли писать на него заявление или все забыть, как страшный сон.

Если на проезжей части кто-то преднамеренно провоцируют аварийную ситуацию, самым разумным решением будет аккуратно остановиться в безопасном, желательно — людном месте. Еще лучше по возможности припарковаться у поста ДПС или возле случайного полицейского автомобиля, стоящего на обочине.

Если стражей порядка рядом не оказалось, и автохам остановился рядом с вами, следует закрыть двери, поднять стекла и ни в коем случае не покидать машину. Все агрессивные действия чужака необходимо снимать на смартфон или видеорегистратор. Если в конце концов он снес боковые зеркала, разбил стекло или оставил вмятину на вашем кузове, тут же звоните в полицию — статьи УК о хулиганстве и о порче чужого имущества он уже заработал.

Таким же образом следует себя вести и на светофоре: главное — не выходить из автомобиля и сохранять спокойствие. Если вы чемпион мира по боям без правил и на все сто уверены в своих силах, то, ввязавшись в банальную драку, у вас будет риск загреметь за превышение допустимой обороны, как это у нас часто бывает. Даже если вы уверены, что сможете аккуратно и бережно скрутить бедолагу и успокоить, то нет никаких гарантий, что он не вооружен и не воспользуется ножом или пистолетом. Так что, единственно разумный выход в такой ситуации — соблюдать букву закона.

автоправо, суд, группа разбора, медсправка, КоАП, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автопутешествие, автотуризм, дорога, трасса, ГИБДД, обман, мошенничество, автоуголовка
19 сентября 2019
4905