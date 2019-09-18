Что делать, если вас преследует автомобиль с агрессивным водителем

Многим особо горячим персонам с легко воспламеняемым темпераментом достаточно самого безобидного недоразумения, чтобы это стало причиной непредсказуемой агрессии. На дороге случается всякое, и даже если кто-то ошибся без злого умысла, почти всегда найдутся гордые «учителя», которые попытаются наказать оплошавшего рулевого. Так что нарваться на конфликт ничего не стоит, главное — пережить его без печальных последствий.

Если по тем или иным причинам вы стали объектом преследования, события могут развиваться по двум сценариям. Первый, когда незнакомец ограничится агрессивными действиями во время движения: он будет некоторое время опасно подрезать ваше авто, обгонять, притормаживать, прижимать к обочине и другими способами создавать аварийную ситуацию. Этим все и ограничится.

При втором сценарии «воин» будет преследовать цель вас остановить, чтобы спровоцировать драку. В городе обычно погоня продолжается до первого светофора.