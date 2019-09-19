Почему водители хронически выезжают на «выделенку», не боясь штрафов

Несмотря на то, что штрафы за многие нарушения ПДД сегодня вроде и больно бьют по карману автовладельцев, но даже не очень состоятельные россияне находят веские резоны нарушать Правила. Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд»,
Понятное дело, что чаще всего водители превышают скоростной режим — более 90% отечественных «рулевых» получают за это штрафы благодаря все растущему числу камер фото- и видеофиксации. Второе распространенное нарушение — неправильное движение по разметке (за это наказанию — спасибо все тем же камерам — подвергается примерно 5% автовладельцев). Замыкают тройку штрафы за неправильную парковку, хотя подобных нарушителей не так много — 2% водителей (их фиксируют парконы и пешие сотрудники администраторов парковочного пространства).
Однако, как считают некоторые эксперты, на эти и другие нарушения водители идут вполне сознательно, поскольку если в точности следовать нелогично развешенным знакам ограничения скоростного режима можно и в аварию попасть, и тупо не успеть на запланированные встречи и другие дела. Так, например, каждый пятый водитель из более 1000 опрошенных специалистами ресурса Авто Mail.ru отмечает, что периодически выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта. При этом 13% из них добавили, что делают это только когда сильно опаздывают:
– Выделенные полосы находятся в основном в крупных населенных пунктах, где часто время дороже штрафа, поэтому, количество подобных нарушений все еще достаточно высоко. Ведь сейчас сумма штрафа за это нарушение эквивалентна стоимости одного бака бензина, — комментирует ситуацию, руководитель проекта Авто Mail.ru Иван Юнин.
Любопытно при этом, что значительное число моторизованных россиян сознательно превышают скорость, заезжают на «выделенки» и игнорируют требования разметки в случае, когда уверены, что камеры за ними не наблюдают. Для это 88% водителей регулярно мониторят дислокацию этих «электронных контролеров»,используя приложения в смартфонах и массово закупая «антирадары».
Насколько это помогает — судить трудно. Однако известно, что в среднем один автомобилист получает от 3 до 7 «писем счастья» в год. При этом по сравнению с прошлым годом, в 2019-м водители стали ездить аккуратнее. Скажем, если средняя сумма штрафа в 2018-м составляла 500 рублей, то в этом она снизилась до 390 рублей.