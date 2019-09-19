Почему водители хронически выезжают на «выделенку», не боясь штрафов

Понятное дело, что чаще всего водители превышают скоростной режим — более 90% отечественных «рулевых» получают за это штрафы благодаря все растущему числу камер фото- и видеофиксации. Второе распространенное нарушение — неправильное движение по разметке (за это наказанию — спасибо все тем же камерам — подвергается примерно 5% автовладельцев). Замыкают тройку штрафы за неправильную парковку, хотя подобных нарушителей не так много — 2% водителей (их фиксируют парконы и пешие сотрудники администраторов парковочного пространства).

Однако, как считают некоторые эксперты, на эти и другие нарушения водители идут вполне сознательно, поскольку если в точности следовать нелогично развешенным знакам ограничения скоростного режима можно и в аварию попасть, и тупо не успеть на запланированные встречи и другие дела. Так, например, каждый пятый водитель из более 1000 опрошенных специалистами ресурса Авто Mail.ru отмечает, что периодически выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта. При этом 13% из них добавили, что делают это только когда сильно опаздывают: