Почему водители хронически выезжают на «выделенку», не боясь штрафов

Фото autolegal.ru
Несмотря на то, что штрафы за многие нарушения ПДД сегодня вроде и больно бьют по карману автовладельцев, но даже не очень состоятельные россияне находят веские резоны нарушать Правила. Какие, выяснил портал «АвтоВзгляд»,
Лика Затворная

Понятное дело, что чаще всего водители превышают скоростной режим — более 90% отечественных «рулевых» получают за это штрафы благодаря все растущему числу камер фото- и видеофиксации. Второе распространенное нарушение — неправильное движение по разметке (за это наказанию — спасибо все тем же камерам — подвергается примерно 5% автовладельцев). Замыкают тройку штрафы за неправильную парковку, хотя подобных нарушителей не так много — 2% водителей (их фиксируют парконы и пешие сотрудники администраторов парковочного пространства).

Однако, как считают некоторые эксперты, на эти и другие нарушения водители идут вполне сознательно, поскольку если в точности следовать нелогично развешенным знакам ограничения скоростного режима можно и в аварию попасть, и тупо не успеть на запланированные встречи и другие дела. Так, например, каждый пятый водитель из более 1000 опрошенных специалистами ресурса Авто Mail.ru отмечает, что периодически выезжает на выделенную полосу для общественного транспорта. При этом 13% из них добавили, что делают это только когда сильно опаздывают:

Фото 4tochki.ru

– Выделенные полосы находятся в основном в крупных населенных пунктах, где часто время дороже штрафа, поэтому, количество подобных нарушений все еще достаточно высоко. Ведь сейчас сумма штрафа за это нарушение эквивалентна стоимости одного бака бензина, — комментирует ситуацию, руководитель проекта Авто Mail.ru Иван Юнин.

Любопытно при этом, что значительное число моторизованных россиян сознательно превышают скорость, заезжают на «выделенки» и игнорируют требования разметки в случае, когда уверены, что камеры за ними не наблюдают. Для это 88% водителей регулярно мониторят дислокацию этих «электронных контролеров»,используя приложения в смартфонах и массово закупая «антирадары».

Насколько это помогает — судить трудно. Однако известно, что в среднем один автомобилист получает от 3 до 7 «писем счастья» в год. При этом по сравнению с прошлым годом, в 2019-м водители стали ездить аккуратнее. Скажем, если средняя сумма штрафа в 2018-м составляла 500 рублей, то в этом она снизилась до 390 рублей.

превышение скорости, выделенная полоса, парковка, разворот через сплошную, штрафы, ПДД
19 сентября 2019
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