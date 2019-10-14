Почему без фонарика в багажнике на машине лучше даже в булочную не ездить

Предчувствую мгновенное отрицание: мол, фонарик сегодня есть в каждом мобильном телефоне, а раз так — то зачем возить с собой лишнее. По поводу «перевозки лишнего» аргумент уже готов: откройте багажник и внимательно осмотрите все полости и ящики, карманы и емкости. Там лежит гора нужного и не очень скарба, которую достают лишь во время редкой, глядя правде в глаза, уборки. Дороги и дорожная обстановка научили простому правилу: пусть лучше будет, чтобы никогда не пригодилось, чем один раз потребуется, но не окажется под рукой. Страна такая. Менталитет.

Теперь про интегрированный в гаджет светильник: нет ничего более обидного, чем случайно разбить единственное средство связи, меняя в ночи колесо или копаясь под капотом. Если «вдруг» произойдет, то подать сигнал SOS можно будет только голубиной почтой. Обидно и нелепо. И, тем не менее, случалось с каждым.

Более того, батарея мобильного телефона в режиме фонаря быстро садиться, а света зачастую не хватает. Третий «минус» такого светильника — форм-фактор. Заставить телефон светить туда, куда нужно, не используя руки — практически невозможно. И тут стоит вернуться к проверенному временем решению, предварительно его модернизировав.