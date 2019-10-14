Ломая мифы: тест-драйв Nissan Qashqai

А ведь у «Кашкая» стоит вариатор — трансмиссия, к которой многие автовладельцы относятся скептически. Но, похоже, вводя двухлетний срок постгарантийной поддержки, производитель развенчивает это предубеждение.
МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ
Еще недавно вариатор, использованный в трансмиссии авто, заставлял автолюбителей бежать от приглянувшейся машины, как черт от ладана. Действительно, агрегат нежный, не любит резких стартов с пробуксовками и грязных внедорожных забав. Но сколько владельцев кроссоверов регулярно съезжают с асфальта? Если наберется процентов пять — это уже много. Тем не менее, от слухов оказалось не так-то легко отделаться.
И вот Nissan расширил свои обязательства перед клиентами, что говорит об уверенности производителя в качестве своей продукции. Компания ручается за двигатели, любые коробки передач и систему полного привода. Новая программа касается автомобилей, собранных в 2018 и 2019 годах и приобретенных после 1 октября 2019 года. У меня как раз такой.
В совсем уж суровую грязь на «Кашкае» я не заезжал. Для этого есть другие машины. Колейная грунтовка, которая ведет к даче — вот где городской кроссовер чувствует себя отлично. Спасибо дорожному просвету в 200 мм. Плюс к этому на всех версиях, кроме базовой, уже на заводе установлена стальная защита моторного отсека. Поэтому я не нервничаю, опасаясь «чиркнуть» днищем о грунт. Вот только крупные ямы «ходовой» не по «зубам». Их кроссовер отрабатывает жестковато.
А вот в скользкий подъем автомобиль забрался без лишних пробуксовок, да и на раскисшей дачной дороге вел себя уверенно. После это сложилось впечатление, что в преждевременной «смерти» вариатора нужно винить конкретных владельцев, которые уж совсем люто издеваются над своей машиной или затягивают с обслуживанием.
ЭТО ВАМ НЕ ЕВРОПЕЕЦ
На асфальтовой дороге подвеска напоминает упругий резиновый мячик. Мелкие и даже средние огрехи дорожного полотна она будто не замечает, а на дорожных волнах кроссовер не кидает из стороны в сторону, будто машина попала в шторм. Все потому, что Qashqai российской сборки разительно отличается от своего европейского «собрата». Прежде всего, в техническом плане. У амортизаторов иные настройки, уменьшена и жесткость пружин. Вот поэтому «штормит» кроссовер гораздо меньше, а паразитные вибрации кузова практически не ощущаются.
Бензиновый 2-литровый мотор мощностью 144 силы и вариатор инженеры неплохо подружили. Агрегат споро переключает «псевдопередачи» и разгон получается уверенный и плавный. При этом в салоне тихо. За что тоже скажем спасибо заводским специалистам. После цикла испытаний, российский Qashqai получил акустическое лобовое стекло, виброгасители панелей пола, а шумоизоляционные маты появились на моторном щите, под панелью приборов и передних крыльях.
РОССИЙСКАЯ БАШКОВИТОСТЬ
Технические изменения — это, конечно, хорошо. Но многие выбирают машину глазами. Такие покупатели сразу заметят в «японце» 8-дюймовый монитор с мультимедиа от «Яндекс. Авто», которым ниссановцы очень гордятся, и, заметим, не без основательно. Эта система есть и у других производителей, но она отличается в техническом плане. У «Кашкая» четырехядерный процессор, 2 гигабайта оперативной памяти и встроенная память на 16 гигабайт. «Начинка» мощная и с ней софт просто «летает». Карту навигации можно увеличивать или уменьшать привычными жестами пальцев, при этом никаких «тормозов» не замечено.
В автомобиле установлена обычная sim-карта с предоплаченым на год доступом в сеть. Есть и wi-fi модем, который может «раздавать» интернет любым устройствам, которые есть в машине.
В итоге, ко всему прочему, штатный навигатор показывает пробки и своевременно обновляет карты в автоматическом режиме. Есть и другие вкусные «плюшки» вроде голосового управления, сервисов «Яндекс. Музыка», «Яндекс. Погода» и различных виджетов.
ЧТО ПОЧЕМ
Базовый «ценник» на Nissan Qashqai стартует с отметки в 1 250 000 рублей. Комплектация SE, в которую включена мультимедиа «Яндекс. Авто» стоит 1 530 000 рублей. А самый «навороченный» вариант обойдется в 1 880 000 рублей.
Тем, кто рассматривает этот SUV к покупке, я бы порекомендовал выбирать комплектацию с электрорегулировками кресел водителя и пассажира, потому что мне не слишком нравится, когда спинка регулируется ступенчато. И еще порекомендую «Яндекс. Авто». Система реально удобна, и в дороге не надо отвлекаться на телефон, чтобы свериться с маршрутом. Ну, а разные «фишки» вроде виджетов смотрятся просто «прикольно».
И подводя итоги можно сказать, что именно в соотношении «вкусного» «прайса», богатой комплектации и неплохих драйверских качеств кроется успех кроссовера. Ну, а предрассудки по поводу ненадежности отдельных агрегатов в конструкции разрушает, повторимся, постгарантийной поддержкой производителя.