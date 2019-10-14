Ломая мифы: тест-драйв Nissan Qashqai

А ведь у «Кашкая» стоит вариатор — трансмиссия, к которой многие автовладельцы относятся скептически. Но, похоже, вводя двухлетний срок постгарантийной поддержки, производитель развенчивает это предубеждение.

МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Еще недавно вариатор, использованный в трансмиссии авто, заставлял автолюбителей бежать от приглянувшейся машины, как черт от ладана. Действительно, агрегат нежный, не любит резких стартов с пробуксовками и грязных внедорожных забав. Но сколько владельцев кроссоверов регулярно съезжают с асфальта? Если наберется процентов пять — это уже много. Тем не менее, от слухов оказалось не так-то легко отделаться.

И вот Nissan расширил свои обязательства перед клиентами, что говорит об уверенности производителя в качестве своей продукции. Компания ручается за двигатели, любые коробки передач и систему полного привода. Новая программа касается автомобилей, собранных в 2018 и 2019 годах и приобретенных после 1 октября 2019 года. У меня как раз такой.