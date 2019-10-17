В каких случаях парктроники «подставляют» водителей под ДТП

Пересеченная местность

При парковке на склоне, неровной и рельефной дороге, на склонах, грунтовым покрытии или пересеченной местности ультразвуковой сонар также может обмануть ложным сигналом. Особенно опасно, когда датчики выдают искаженную информацию при движении задним ходом по наклонной поверхности.

Широта охвата

Ультразвуковые устройства могут не среагировать на мелкие и тонкие препятствия, а также объекты высотой менее метра. Все зависит от количества датчиков и широте их охвата. Кроме того, некоторые предметы могут вообще отражать ультразвук в сторону или поглощать его. Например, это могут быть рельефные и наклонные поверхности, а также снежные сугробы или ледяная корка.

«Подставы» от электромагнитных датчиков

Прежде всего, в отличие от ультразвуковой системы электромагнитные парктроники обладают малым диапазоном детектирования: 70 см против 2,5 метра. Такой датчик не способен определить, с какой стороны расположено препятствие — для этого водителю придется выходить из салона. Повышенная чувствительность электромагнитного сонара зачастую провоцирует ложные срабатывания. А кроме того, такие парктроники функционируют только при движении автомобиля — если машина стоит, то они молчат…