В каких случаях парктроники «подставляют» водителей под ДТП

Чаще всего подобной «подставы» приходится ждать от нештатных датчиков парковки сомнительного происхождения. Особенно в этом замечены дешевые ленточные электромагнитные приборы, а также обычные ультразвуковые, но кустарного производства и, если они еще устанавливались своими силами где-нибудь в гараже. Впрочем, даже дорогие беспроводные парктроники с камерой заднего вида не застрахованы от сбоев в работе. В каких слкчаях не стоит доверять этой функции, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Загрязнение
Начнем с того, что из-за налипшей на датчики парковки пыли, грязи, снега или льда эта функция наотрез отказывается работать. Но самое опасное, что частично загрязненные индикаторы могут вести себя непредсказуемо и выдавать водителю искаженный сигнал, вследствие чего наезд на препятствие неминуем.
Пересеченная местность
При парковке на склоне, неровной и рельефной дороге, на склонах, грунтовым покрытии или пересеченной местности ультразвуковой сонар также может обмануть ложным сигналом. Особенно опасно, когда датчики выдают искаженную информацию при движении задним ходом по наклонной поверхности.
Широта охвата
Ультразвуковые устройства могут не среагировать на мелкие и тонкие препятствия, а также объекты высотой менее метра. Все зависит от количества датчиков и широте их охвата. Кроме того, некоторые предметы могут вообще отражать ультразвук в сторону или поглощать его. Например, это могут быть рельефные и наклонные поверхности, а также снежные сугробы или ледяная корка.
«Подставы» от электромагнитных датчиков
Прежде всего, в отличие от ультразвуковой системы электромагнитные парктроники обладают малым диапазоном детектирования: 70 см против 2,5 метра. Такой датчик не способен определить, с какой стороны расположено препятствие — для этого водителю придется выходить из салона. Повышенная чувствительность электромагнитного сонара зачастую провоцирует ложные срабатывания. А кроме того, такие парктроники функционируют только при движении автомобиля — если машина стоит, то они молчат…