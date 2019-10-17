Брызни слюной: ГИБДД не хватает мочи водителей для проверки на трезвость

О появлении новейших приборов у придорожных полицейских сообщил лично глава ГИБДД России Михаил Черников на открывшейся накануне международной выставке «Дорога-2019».

По словам генерала, контрольные аппараты помогут безошибочно проверить водителя на предмет алкогольного и наркотического опьянения. В распоряжение инспекторов ДПС они поступят уже в следующем году. Пока же устройства проходят завершающие тесты и ждут сертификации.

Напомним, что ранее в ведомстве заявляли о разработке приборов, выявляющих нетрезвых «рулевых» при помощи экспресс-анализа слюны. Вероятно, об этих устройствах и идет речь. Важно отметить, что системы обучены определять, какие конкретно вещества употреблял шофер.