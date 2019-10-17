ГИБДД заменит камеры-треноги на «невидимые» комплексы фиксации нарушений ПДД

Массовые жалобы водителей на некорректную работу так называемых камер-треног, фиксирующих нарушение скоростного режима, заставили российских придорожных полицейских озадачить разработчиков комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД разработкой устройств нового поколения. И последние расстарались, представив на днях камеру «Кордон. Про-М», которая не просто заменит треноги, но и создаст автовладельцам новые проблемы.
Эта версия «Кордона» сможет измерять скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но и с борта движущегося автомобиля. Иначе говоря, если раньше операторы треног (в основном, напомним, они принадлежат коммерческим структурам) вынуждены были расставлять свои ловушки вдоль дорог — в зоне водительской видимости, то новые устройства смогут монтировать в свои машины.
Что позволит им еще успешнее отлавливать нарушителей скоростного режима, не боясь при этом действий неадекватных участников дорожного движения, то и дело ломающих передвижные устройства, а то и избивающих обслуживающий их персонал.
При этом, как считают эксперты портала «АвтоВзгляд», доказать, что новинку, которая, кстати сказать, умеет фиксировать скорость в диапазоне от 2 до 300 км/ч, эксплуатируют неправильно, что приводит к искажению данных о реальной скорости движения конкретного авто, будет практически невозможно. Даже несмотря на то, что, как утверждают авторы изобретения, инструментальная погрешность измерения скорости их детища составляет всего 1 км/ч.
Однако и у тех самых треног погрешность измерений была не очень велика — до 3 км/ч. Однако их владельцы мухлевали с дистанциями установок камер у дорг, углом наклона и т. д. А на движущихся автомобилях возможностей «поиграться с настройками» появляется куда больше.
Поэтому разделить уверенность начальника ГУ ОБДД МВД РФ генерала Черникова, в том, что «амена передвижных комплексов на те, что фиксируют скорость в транспортном потоке прямо из патрульных автомобилей минимизирует недоверие населения к передвижным комплексам и претензий со стороны населения будет меньше», мы разделить, увы, никак не можем…