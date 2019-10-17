ГИБДД заменит камеры-треноги на «невидимые» комплексы фиксации нарушений ПДД

Массовые жалобы водителей на некорректную работу так называемых камер-треног, фиксирующих нарушение скоростного режима, заставили российских придорожных полицейских озадачить разработчиков комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД разработкой устройств нового поколения. И последние расстарались, представив на днях камеру «Кордон. Про-М», которая не просто заменит треноги, но и создаст автовладельцам новые проблемы.

Эта версия «Кордона» сможет измерять скорость не только в стационарном и передвижном режимах, но и с борта движущегося автомобиля. Иначе говоря, если раньше операторы треног (в основном, напомним, они принадлежат коммерческим структурам) вынуждены были расставлять свои ловушки вдоль дорог — в зоне водительской видимости, то новые устройства смогут монтировать в свои машины.

Что позволит им еще успешнее отлавливать нарушителей скоростного режима, не боясь при этом действий неадекватных участников дорожного движения, то и дело ломающих передвижные устройства, а то и избивающих обслуживающий их персонал.