Как открутить болт-секретку на колесе авто без специального ключа

Что уж там греха таить: повсеместное использование «секреток» доставляет автовладельцам и некоторые неудобства. Специальная насадка на балонник, идущая в комплекте с «хитрыми» болтами, исчезает из бардачка каким-то таинственным образом и, как назло, в самый не подходящий момент, когда требуется заменить пробитое колесо. Что делать?

Есть масса способов снять «секретку», но они требуют специальных навыков и приспособлений. Поэтому проще подлатать колесо или подкачать его, отогнать автомобиль в ближайший в сервис, заплатить. И пусть мастера своего дела ломают голову и инструмент о нестандартную головку болта в вашем колесе, если, конечно, у них нет специализированного набора мастер-ключей.

Но есть и вполне рабочий способ открутить «хитрый» болт самостоятельно, не прибегая к спецсредствам.

Как правило, «секретку» не закручивают намертво, чтобы не срезать грани и не испортить или, чего еще хуже, сломать головку. А вот другие болты затягивают сильнее. В этом и есть фокус.