Как открутить болт-секретку на колесе авто без специального ключа

Что уж там греха таить: повсеместное использование «секреток» доставляет автовладельцам и некоторые неудобства. Специальная насадка на балонник, идущая в комплекте с «хитрыми» болтами, исчезает из бардачка каким-то таинственным образом и, как назло, в самый не подходящий момент, когда требуется заменить пробитое колесо. Что делать?
Есть масса способов снять «секретку», но они требуют специальных навыков и приспособлений. Поэтому проще подлатать колесо или подкачать его, отогнать автомобиль в ближайший в сервис, заплатить. И пусть мастера своего дела ломают голову и инструмент о нестандартную головку болта в вашем колесе, если, конечно, у них нет специализированного набора мастер-ключей.
Но есть и вполне рабочий способ открутить «хитрый» болт самостоятельно, не прибегая к спецсредствам.
Как правило, «секретку» не закручивают намертво, чтобы не срезать грани и не испортить или, чего еще хуже, сломать головку. А вот другие болты затягивают сильнее. В этом и есть фокус.
Для того, чтобы приступить к откручиванию болта-секретки, необходимо сперва смазать их проникающей смазкой (если давно не меняли колеса, болты могли немного прикипеть), а по истечении 10 минут еще туже подтянуть обычные болты, которые плотнее прижмут диск колеса к ступице, ослабив тем самым «секретку».
Возможно, она даже поддастся выкручиванию рукой. Но если не поможет, то стоит поискать более-менее похожую «головку», чтобы та хоть как-то цеплялась за грани болта с нестандартной головкой. И уже, не травмируя пальцы рук, открутить его.
Излишних стараний и усилий прикладывать не стоит. Помните, что переусердствовав, вы можете сорвать резьбу на обычных болтах или в ступице. Поэтому протягивать болты нужно аккуратно, постоянно проверяя, не ослабла ли «секретка». Вполне возможно, что вам не понадобиться подтягивать абсолютно все болты, кроме двух ближних к «секретке».