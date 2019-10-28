Как производители запутывают автовладельцев, доводя до дорогущего ремонта рулевого управления

Электрогидроусилитель или ЭГУР — вариация схемы классического ГУРа, только вместо механического насоса тут стоит электрический. В остальном это все та же гидравлическая рулевая рейка и контуры. ЭГУРы дешевле ЭУРов, вот производители их и используют. Ну а в рекламе говорят лишь про электроусилитель и расписывают, как машина с ним отлично управляется.

Особенность ЭГУРа в том, что электромотор насоса, его гидравлическая часть и модуль управления объединены в единый агрегат. Многие производители указывают, что жидкость (или масло, как ее еще называют) в этот узел залита на весь срок службы автомобиля и замены не требует. Сколько «проживет» машина зависит от многих факторов, поэтому, конечно же, «жижу» менять надо. Особенно, если автомобиль старый и пробег у него приличный.

Кстати, жидкость может и «убегать», так что за уровнем тоже надо следить. Дело в том, что со временем герметичность агрегата ухудшается. Как следствие, в электронику начинает просачиваться жидкость и влага. Это происходит не быстро, потому когда появляются проблемы в работе ЭГУРа, ремонтировать его уже поздно. Узел придется менять, а это дорого.