Как производители запутывают автовладельцев, доводя до дорогущего ремонта рулевого управления

Электрогидроусилитель или ЭГУР — вариация схемы классического ГУРа, только вместо механического насоса тут стоит электрический. В остальном это все та же гидравлическая рулевая рейка и контуры. ЭГУРы дешевле ЭУРов, вот производители их и используют. Ну а в рекламе говорят лишь про электроусилитель и расписывают, как машина с ним отлично управляется.
Особенность ЭГУРа в том, что электромотор насоса, его гидравлическая часть и модуль управления объединены в единый агрегат. Многие производители указывают, что жидкость (или масло, как ее еще называют) в этот узел залита на весь срок службы автомобиля и замены не требует. Сколько «проживет» машина зависит от многих факторов, поэтому, конечно же, «жижу» менять надо. Особенно, если автомобиль старый и пробег у него приличный.
Кстати, жидкость может и «убегать», так что за уровнем тоже надо следить. Дело в том, что со временем герметичность агрегата ухудшается. Как следствие, в электронику начинает просачиваться жидкость и влага. Это происходит не быстро, потому когда появляются проблемы в работе ЭГУРа, ремонтировать его уже поздно. Узел придется менять, а это дорого.
Однако, если упустить момент, когда масла станет совсем мало, фатальных проблем можно и избежать. Технари сделали «защиту от дурака»: электроника способна определить, что жидкости критически мало и отключить насос, чтобы он не работал испытывая масляное голодание. А вот если подобное произойдет на автомобиле с обычным ГУРом, насос легко «прикончить».
Жидкость смазывает механические детали агрегата и со временем теряет свои свойства, поэтому ее надо менять, хотя бы раз в два года. Некоторые производители рекомендуют менять через 30 000 — 40 000 км пробега. Открыв крышку бачка, обратите внимание на цвет «жижи». Если он черный или видна стружка — с заменой тянуть не следует.