На какие предложения автосервиса не стоит соглашаться при замене масла в вариаторе

Сейчас многие производители заявляют, что масло в вариаторе залито на весь срок его службы и замены не требует. В принципе, это так, но не всегда и не для всех. Водителям, любщим погонять, помесить грязь или потаскать тяжелый прицеп, менять масло в узле переодически надо. Ведь от жесткой эксплуатации трансмиссия испытывает повышенные нагрузки и вариатор может выйти из строя. И для того, чтобы понять, требуется вариатору новое масло или нет, автостроители — в частности, японский Nissan — придумали так называемый счетчик старения масла.
Впрочем, счетчик или датчик — название условное. По-сути, это компьютерная программа, фиксирующая нагрузки на трансмиссию, а потом переводящая их в баллы (или, как еще говорят, в условные единицы работы). На основании этих данных мастер-приемщик может понять, как эксплуатировали автомобиль. И если жестко — рекомендовать менять масло в вариаторе чаще. Однако эта программа не может изменять давление масла внутри вариатора, то есть на работу узла никак не влияет. У нее исключительно справочные функции.
Считаем баллы
Пресловутые баллы накапливаются в зависимости от того, сколько времени работает вариатор, а потом корректируются в зависимости от температуры внутри узла. Чем выше температура, тем больше баллов присваивается. То есть при буксовании в грязи эти самые баллы набираются быстрее.
Nissan рекомендует менять смазку в CVT при 60 000 баллов. Видя, что их количество подходит к этой цифре, мастер в сервисе понимает, что авто гоняли и в хвост и в гриву,.и рекомендует замену смазки. Пусть даже машина прошла не 60 000 км, а, скажем, 40 000 км.
Не желаете ли раскошелиться?
F gосле замены смазки и фильтра, предлагают за приличные деньги обнулить «счетчик старения», чтобы система «увидела» новое масло. Понятно, что «увидеть» компьютерная программа ничего не может. Ровно как и определить — новое это масло или старое. Поэтому счетчик можно не обнулять и деньги не платить. От это вариатору ровным счетом ничего не будет.
При этом рекомендация обнулить счетчик — не обман и не «разводка» дилера. Операция прописана в сервисном мануале, вот ее и предлагают. Но предлагать можно по разному. Например, сказать клиенту, что если не провести эту процедуру, то вариатор обязательно сломается. Это должно сработать, скажем, на девушках, которые ничего в технике не понимают. Все зависит от умения мастера-приемщика говорить и грамотно подавать информацию.
Как проверить самому
Чтобы проконтролировать количество пресловутых баллов, можно установить на свой смартфон программу CVTz50. После этого купить электронный адаптер ELM327 и вставить в диагностический разъем автомобиля. Адаптер начнет передавать вам на телефон различные параметры работы машины, в том числе и давления в вариаторе — так вы и увидите эти самые баллы.