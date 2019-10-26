На какие предложения автосервиса не стоит соглашаться при замене масла в вариаторе

Сейчас многие производители заявляют, что масло в вариаторе залито на весь срок его службы и замены не требует. В принципе, это так, но не всегда и не для всех. Водителям, любщим погонять, помесить грязь или потаскать тяжелый прицеп, менять масло в узле переодически надо. Ведь от жесткой эксплуатации трансмиссия испытывает повышенные нагрузки и вариатор может выйти из строя. И для того, чтобы понять, требуется вариатору новое масло или нет, автостроители — в частности, японский Nissan — придумали так называемый счетчик старения масла.

Впрочем, счетчик или датчик — название условное. По-сути, это компьютерная программа, фиксирующая нагрузки на трансмиссию, а потом переводящая их в баллы (или, как еще говорят, в условные единицы работы). На основании этих данных мастер-приемщик может понять, как эксплуатировали автомобиль. И если жестко — рекомендовать менять масло в вариаторе чаще. Однако эта программа не может изменять давление масла внутри вариатора, то есть на работу узла никак не влияет. У нее исключительно справочные функции.

Считаем баллы

Пресловутые баллы накапливаются в зависимости от того, сколько времени работает вариатор, а потом корректируются в зависимости от температуры внутри узла. Чем выше температура, тем больше баллов присваивается. То есть при буксовании в грязи эти самые баллы набираются быстрее.

Nissan рекомендует менять смазку в CVT при 60 000 баллов. Видя, что их количество подходит к этой цифре, мастер в сервисе понимает, что авто гоняли и в хвост и в гриву,.и рекомендует замену смазки. Пусть даже машина прошла не 60 000 км, а, скажем, 40 000 км.